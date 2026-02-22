Región del Ñuble: Senapred ordena evacuación inmediata de varios sectores de San Nicolás por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo Alerta Roja en la comuna de San Nicolás, Región de Ñuble, debido a un incendio forestal de gran magnitud.

Las autoridades solicitaron evacuar de inmediato los sectores Las Parcelas Vive Chillán km 18, Huampuli, Lajuela, Llaquer y Fundo El Carmen, ante el riesgo que representa el avance de las llamas.

Para reforzar la evacuación, el Senapred activó la mensajería SAE, enviando alertas directas a los vecinos de las zonas afectadas. La medida busca garantizar que todas las familias puedan abandonar el área de manera segura.

El incendio ha consumido hasta el momento 10 hectáreas, lo que preocupa a las autoridades por la proximidad de viviendas y zonas rurales de la comuna.

En el lugar se desplegó un amplio contingente de emergencia, compuesto por el Cuerpo de Bomberos de San Nicolás, ocho brigadas, cinco técnicos especializados y dos aeronaves para controlar el fuego desde el aire.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) instaló un puesto de mando para coordinar las acciones de control del incendio y monitorear la evolución del siniestro.

Senapred hizo un llamado a la población a respetar las indicaciones de evacuación y mantenerse informada a través de los canales oficiales, recordando que la colaboración ciudadana es clave para reducir riesgos y proteger vidas.

PURANOTICIA