Corte Suprema revisa desafuero de diputado Joaquín Lavín León

Este lunes, la Corte Suprema revisará el recurso presentado por la defensa del diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI) para revertir el desafuero que la Corte de Apelaciones de Santiago decretó en octubre de 2025.

El parlamentario es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento mercantil y delitos tributarios. Como querellantes participan la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La resolución de la Corte de Apelaciones se dio a conocer en noviembre de 2025 y señaló que se analizaron alteraciones de fechas en rendiciones de facturas y anulación con reembolsos improcedentes de fondos públicos. El tribunal concluyó que existían elementos suficientes para proceder con los ilícitos de fraude y uso malicioso de instrumentos privados.

Si la Corte Suprema confirma la decisión, Lavín León perderá su fuero parlamentario, lo que permitirá que el Ministerio Público lo formalice y continúe con el proceso judicial.

Desde la parte querellante, el abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, manifestó su confianza en que el máximo tribunal ratifique la resolución de la Corte de Apelaciones, considerando que esta fue aprobada por amplia mayoría.

Silva agregó que, de confirmarse el desafuero, esperarán la sentencia y solicitarán audiencia para la formalización del diputado, participando activamente en la etapa judicial y solicitando medidas cautelares según corresponda.

La decisión de este lunes podría marcar un hito en el proceso judicial, estableciendo los pasos a seguir en torno a la responsabilidad penal de Joaquín Lavín León y definiendo si el diputado continuará protegido por su fuero parlamentario.

