Reserva Altos de Pemehue avanza hacia reapertura tras acuerdo con Conaf

Tras años de restricciones de acceso y conflictos con la comunidad pehuenche, la Reserva Nacional Altos de Pemehue avanza hacia su reapertura al público. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) Biobío retomará la administración del área protegida, asegurando una gestión ambiental adecuada y participativa.

El acuerdo fue firmado el 14 de febrero en el predio El Porvenir, Quilaco, entre el lonko de la comunidad Newen Mapu, Manuel Beroiza, y el director regional de Conaf Biobío, Esteban Krause. Según Krause, el convenio es un paso clave que integra conservación, desarrollo local y reconocimiento cultural.

El protocolo establece la contratación de al menos un guardaparque permanente, preferentemente de etnia pehuenche, y la elaboración participativa del Plan de Manejo, incorporando la visión de la comunidad, especialmente en relación con las veranadas.

El conflicto se originó tras la construcción de la represa Ralco, que llevó a la relocalización de familias de la comunidad en el predio El Porvenir. Desde 2004, compromisos de vivienda, habitabilidad y desarrollo productivo quedaron parcialmente incumplidos, motivando la restricción de acceso al camino de la reserva.

Desde 2023, el Plan Buen Vivir permitió avanzar en el diálogo y cumplimiento de compromisos pendientes, logrando destrabar la situación y generar un marco de colaboración estable entre Conaf y la comunidad.

La reapertura proyecta poner en valor la laguna Santa Rosa, rodeada de bosques de araucarias, con actividades como trekking, cabalgatas y servicios turísticos complementarios, generando nuevas oportunidades de empleo e ingresos locales.

Con este acuerdo, Altos de Pemehue inicia una etapa donde conservación ambiental y desarrollo local avanzan de la mano, asegurando que la reserva sea un espacio de protección, encuentro intercultural y turismo sustentable.

PURANOTICIA