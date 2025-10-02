Click acá para ir directamente al contenido
Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado decide no presentar querella contra gobernador Orrego por caso Procultura

La decisión del órgano de defensa estatal ocurre luego de meses de análisis de los antecedentes que contiene la carpeta investigativa

Jueves 2 de octubre de 2025 10:00
El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió que no interpondrá una querella contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso Procultura.

Según consignó El Mercurio, la decisión del órgano de defensa estatal ocurre luego de meses de análisis de los antecedentes que contiene la carpeta investigativa que elabora la Fiscalía de Antofagasta.

El presidente del CDE, Raúl Letelier, explicó que "el Consejo de Defensa del Estado ha decidido no interponer querella contra el gobernador Claudio Orrego por considerar que con los antecedentes disponibles al día de hoy no se observan conductas constitutivas de delito".

Hasta ahora, el organismo de defensa estatal solo tiene una querella por “apropiación indebida” contra la representante legal de la fundación Procultura, María Constanza Gómez, en calidad de autora.

