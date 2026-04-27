Comité de Ministros sesiona para destrabar inversiones por US$444 millones en sectores estratégicos

Con el objetivo de analizar el futuro de diversas iniciativas que se encuentran paralizadas en diferentes etapas del sistema de evaluación ambiental, durante la jornada de este lunes se llevará a cabo una nueva sesión del Comité de Ministros. En esta cita, que corresponde a la tercera convocatoria realizada bajo el mandato del actual gobierno, se buscará redefinir o destrabar inversiones que en total alcanzan los US$444 millones.

Tal como consignó Emol, la máxima autoridad del Medio Ambiente, Francisca Toledo, será la encargada de liderar este encuentro. En la mesa también participarán los titulares de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, quienes deberán pronunciarse sobre cuatro reclamaciones asociadas tanto a procesos de participación ciudadana como a las propias empresas.

Las obras en tabla pertenecen a rubros considerados estratégicos, tales como energía, minería e infraestructura, y se ubican en distintas regiones del país. Su estancamiento responde a múltiples factores, entre los que destacan observaciones de comunidades que denuncian que sus posturas no fueron tomadas en cuenta, resoluciones de calificación y diversas objeciones de carácter técnico.

EL CASO CON MAYOR TIEMPO EN TRAMITACIÓN

Una de las carpetas que revisarán las autoridades corresponde a la "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine". Esta propuesta, perteneciente al Grupo Errázuriz, acumula más de una década en el sistema, ya que su ingreso original data del año 2009. A la fecha, el monto de inversión de este plan se ha actualizado hasta llegar a los US$143 millones.

Emplazada en la Región de Antofagasta, la iniciativa tiene como meta la generación de hasta 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio. Para lograrlo, contempla recuperar las sales que se encuentran en las salmueras situadas en las proximidades del Salar de Atacama.

No obstante, el desarrollo de este proyecto quedó frenado en agosto del año pasado, momento en el cual la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional decidió rechazar su Estudio de Impacto Ambiental.

Frente a este escenario, el titular de la obra recurrió al Comité de Ministros con la esperanza de revertir dicha decisión, mediante una reclamación que será analizada en la sesión de este lunes.

REPAROS CIUDADANOS A OBRAS DE INFRAESTRUTURA

El listado de iniciativas a evaluar también incluye las "Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón". Este proyecto es impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y requiere una inyección de US$76 millones.

A diferencia de la planta en el norte, esta propuesta sí logró obtener una calificación ambiental favorable. Pese a ello, enfrenta una reclamación presentada por un grupo de personas para impugnar la resolución emitida por la Coeva Metropolitana, argumentando que la aprobación se otorgó sin cumplir con los estándares que exige la normativa vigente.

En concreto, los detractores acusan que la obra fue visada careciendo de los antecedentes necesarios. En esa línea, señalan que no se habrían considerado los requisitos ambientales, jurídicos y técnicos que estipula la Ley 19.300.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Por el lado del ámbito energético, la instancia ministerial pondrá bajo la lupa el proyecto "Hidrógeno Verde Bahía de Quintero". Impulsada por la empresa GNL Quintero, esta obra contempla una inversión de US$30 millones.

El objetivo central es la instalación de una planta destinada a producir hidrógeno verde —un combustible catalogado como clave en la transición energética—. Las instalaciones operarían utilizando fuentes renovables y agua potable, ubicándose dentro del mismo predio donde actualmente funciona la planta de regasificación.

La controversia en torno a este caso surge desde el proceso de participación ciudadana. Representando a una observante de dicha etapa, la abogada Alejandra Donoso interpuso un reclamo administrativo argumentando que los planteamientos de su representada no fueron "debidamente" considerados durante la evaluación ambiental.

TENSIONES EN EL ÁREA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

El cuarto proyecto en la tabla corresponde a la “Nueva S/E Seccionadora Nueva Lagunas y nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal”. Esta obra, desarrollada por Interconexiones del Norte, supone una inversión de US$195 millones.

Aunque se trata de una iniciativa clave para el sistema de transmisión eléctrica, tampoco está exenta de cuestionamientos. De hecho, acumula reclamaciones provenientes tanto de actores vinculados a la participación ciudadana como del propio titular del proyecto.

Desde la empresa reconocen que lograron una calificación ambiental favorable, pero objetan tajantemente la inclusión de ciertas exigencias en la Resolución de Calificación Ambiental.

Según plantea la compañía, se les impuso "una exigencia ilegal, carente de sustento metodológico, no discutida ni validada en el marco de la evaluación ambiental, y que altera gravemente la continuidad lógica del indicador de cumplimiento propuesto por el titular de una de las medidas de mitigación y uno de los compromisos ambientales voluntarios, comprometidos".

PURANOTICIA