Comité de Ministros registra 15 proyectos pendientes por 7.609 millones de dólares

El Comité de Ministros, presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y compuesto por titulares de diversas carteras, es clave en la evaluación de grandes proyectos de inversión. Actualmente, acumula 15 propuestas por un total de US$ 7.609 millones, un aumento significativo respecto a 2024, cuando tenía nueve proyectos pendientes por US$ 1.562 millones.

Según La Tercera, entre los principales proyectos destacan Los Bronces Integrado (US$ 3.000 millones), el desarrollo habitacional Maratué (US$ 2.000 millones), la Central Termoeléctrica Angamos (US$ 1.000 millones), el Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 (US$ 324 millones) y el Parque Fotovoltaico El Pelícano (US$ 340 millones).

Los proyectos llegan al comité debido a recursos administrativos como reclamaciones e invalidaciones, buscando revertir decisiones previas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Algunos casos, como la Central Angamos, incluyen reclamaciones ciudadanas basadas en posibles irregularidades legales.

El proyecto con más recursos en contra es el Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI), con 12 reclamaciones. Además, Los Bronces Integrado es el proyecto con mayor tiempo en espera, acumulando 462 días desde diciembre de 2023.

Expertos en tramitación ambiental sugieren medidas para agilizar el trabajo del comité, como aumentar el personal técnico, establecer plazos claros y realizar reuniones periódicas. También proponen mejorar la gestión del SEA para reducir demoras en la publicación de resoluciones.

Algunos especialistas consideran que el Comité de Ministros debería desaparecer, dado su carácter político, y abogan por una reforma que priorice decisiones técnicas y eficientes.

PURANOTICIA