Comisión revisora rechaza acusación constitucional contra Matus: se someterá a votación este miércoles en la Cámara

La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, decidió rechazar el libelo presentado por el demócrata cristiano Eric Aedo.

Por consiguiente, el informe será sometido a votación en el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles, aunque con un informe negativo que, si bien no es vinculante, evidencia las divisiones en torno a la acusación.

Los diputados Cristhian Moreira (UDI), Leonidas Romero (IND-RN) y Miguel Ángel Calisto (Demócrata) votaron en contra del libelo, mientras que Roberto Arroyo (PSC) y Félix Bugueño (IND-FA) lo apoyaron.

La acusación contra el magistrado se basa en la aparición de conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, quien ha sido formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Tras la revelación, Matus negó la existencia de dichos mensajes, afirmando: "No hay ningún WhatsApp mío, porque no existe; lo desmiento. Lo único que hacen (Ciper) es poner un titular insinuando que tuve contacto con el señor Hermosilla, lo cual no es cierto y no va a ocurrir".

No obstante, más tarde se dieron a conocer los chats en los que Matus coordinaba con Hermosilla la defensa ante la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick, quien es un cercano colaborador y amigo del abogado.

Una vez finalizada la votación, el abogado de Matus, Luciano Foullioux, señaló que "es indudable que nos vamos satisfechos, creo que la comisión reaccionó bien, tuvimos el apoyo de tres destacados parlamentarios, incluido el presidente”.

“Esto es un informe que no es vinculante, pero va mañana a la sala, donde tenemos que exponer en la sala, a las 10.00 horas. Se ha logrado imponer un criterio de justicia material al ministro Matus, se ha logrado dar coherencia a los informes de los expertos constitucionalistas y se ha creído en la tesis nuestra de que aquí no se ha cometido un acto denotado abandono de deberes por parte del ministro Matus, que pudo haber dado paso a una acusación constitucional como fue la que se presentó”, dijo el defensor de Matus.

El diputado Eric Aedo (DC), en tanto, tildó de "vergonzosos" los argumentos planteados por la oposición. “Eso refleja que no estamos al parecer algunos en disposición de subir el estándar moral del comportamiento de nuestras instituciones y yo lo quiero decir con mucha claridad, esta fue una votación tres-dos en contra de la admisibilidad, yo voy a defender mañana en la sala de esta admisibilidad y lo voy a decir de cara a la gente y de cara a toda la población y voy a decirle a cada uno de mis colegas si les parece que mentir es algo que le hace bien a la República de Chile y a la democracia, estoy convencido que no y por eso voy a seguir adelante en esto”.

El libelo contra Jean Pierre Matus consta de tres capítulos. El primero afirma que “ha mentido al país y ha incumplido su deber de veracidad con los ciudadanos chilenos, lo que consideramos una falta de probidad que justifica su salida de la Corte Suprema”.

El segundo capítulo “dice relación con sus inhabilidades. Matus se jactó muchísimas veces que había hecho una presentación de inhabilidades de 100 personas, pero, sorpresa, en esas inhabilidades no anotó ni a Hermosilla, ni a Chadwick, los dos personajes en el centro de la polémica”.

Por último, el tercer capítulo se justifica por “su pérdida de imparcialidad de impartir justicia a raíz de las comunicaciones que tuvo con el propio Hermosilla”.

PURANOTICIA