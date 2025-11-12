Comisión revisora de la acusación constitucional contra Pardow cita a doble sesión para este viernes

El presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra Diego Pardow, diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), confirmó la convocatoria para sesionar en dos bloques durante este viernes, instancia a la será citado finalmente el exministro de Energía junto a Transelec y representantes de las empresas generadoras.

Al respecto, el parlamentario informó que “he decidido, en mi calidad de presidente de la comisión, citar a la instancia para el próximo día viernes a las 10:30 hasta las 12:30 horas en una primera sesión. Y una segunda sesión, a partir de las 14:30 hasta las 17:00 horas”.

En la misma línea, detalló que “vamos a invitar, de todas maneras, al exministro Pardow. También a los ejecutivos máximos de Transelec, así como a los ejecutivos máximos de un conjunto de empresas generadoras”. Esto, considerando que “ambos casos tienen que ver con los hechos y objetos de esta investigación”.

No obstante, señaló que “seguramente también vamos a tener tiempo para invitar a algunas otras personas que tengan que ver con las que han propuesto los distintos parlamentarios en esta comisión o las que pueda proponer la defensa, si es que lo hace”.

Por último, afirmó que, con esta convocatoria, desde la Comisión, “queremos avanzar lo más rápido posible, por eso he convocado a estas dos sesiones el próximo día viernes”.

