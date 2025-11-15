Comisión revisora de Acusación Constitucional contra Pardow votará este lunes el informe

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow votará el informe este lunes 17 de noviembre a las 16:00 horas.

Según consignó La Tercera, durante este sábado, la instancia decidió postergar la votación del informe y citar a una nueva sesión, en la cual estaría presente el exsecretario de Estado.

En la sesión, el abogado defensor de Pardow, Francisco Cox, abordó los cuestionamientos sobre un eventual conflicto de interés relacionado con la pareja del exministro y su vínculo con el estudio de abogados Ferrada Nehme, que ha representado a Transelec.

“Desde que asumió el ministro, ella y el estudio decidieron que no tuviera ninguna participación ni asesorara en ninguna materia cercana al ministerio, justamente para prevenir cualquier cuestionamiento”, indicó.

El abogado señaló que “toda la información está entregada a la Contraloría, y esta, hasta el día de hoy, no ha visto conflicto de interés alguno”.

Además, la defensa del exministro comprometió la presencia de Pardow para la sesión del lunes y argumentó que “como inculpado, es muy relevante su testimonio directo, su concurrencia es importante, y si la garantiza su abogado, es tremendamente relevante”.

