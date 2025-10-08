Comisión que revisará acusación constitucional contra ministro Antonio Ulloa queda con mayoría opositora

Con mayoría opositora quedó conformada la comisión de diputados que revisará la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por notable abandono de deberes. El sorteo se realizó esa mañana en la Cámara.

Por sorteo en tómbola fueron elegidos los diputados José Carlos Meza (Partido Republicano), Hotuiti Teao (Ind.-UDI), Frank Sauerbaum (RN), Alejandra Placencia (PC) y Gustavo Benavente (UDI). La comisión deberá reunirse en las pròximas horas y nombrar presidente.

Una vez notificado, el ministro Ulloa tendrá plazo de diez días para presentar su defensa ante la comisión, ya sea de forma escrita o presencial. Posteriormente, la comisión tendrá seis días para emitir su informe sobre la admisibilidad del libelo.

La acusación fue presentada ayer en la tarde debido a la decisión de la Corte Suprema de no rember a Ulloa, en el marco de un proceso disciplinario a raíz de su vínculo y chats con el abogado e imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla.

“Tenemos la convicción que la justicia merece una limpieza y no puede seguir manchada por estas redes oscuras (…) esperamos que todos los parlamentarios en este Congreso, apoyen esa acusación constitucional”, aseguró en punto de prensa el diputado Daniel Manouchehri.

Agregó que se trata de “una acusación política, pero no es una acusación con tintes partidistas ni con tintes electorales. Al contrario, es una acusación que esperamos que tenga la capacidad de unir a todos aquellos que creen en una justicia imparcial y tribunales que tengan la capacidad de unir a los chilenos”, agregó.

Firmaron la acusación constitucional los siguientes diputados: Daniel Manouchehri (PS), Daniella Cicardini (PS), Juan Santana (PS), Leonardo Soto (PS), Marcos Ilabaca (PS), Ana María Bravo (PS), Camila Musante (IND-PPD), Boris Barrera (PC), Eric Aedo (DC), Luis Malla (PL), Rubén Oyarzo (PR), Javiera Morales (FA) y Cosme Mellado (PR).

