Comisión que investiga el «Caso Convenios» en la Cámara recurrirá a Contraloría por negativa de Crispi a asistir a la instancia

La Comisión que investiga el «Caso Convenios» en la Cámara de Diputados aprobó enviar un oficio a la Contraloría por la inasistencia a las sesiones del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

La instancia dio el visto bueno al envío del documento durante la mañana de este jueves por seis votos a favor y tres en contra, luego de un acalorado debate entre parlamentarios del oficialismo y la oposición.

En detalle, el texto elaborado por el equipo del presidente de la comisión investigadora, José Miguel Castro (RN), busca que la Contraloría se pronuncie sobre las posibles sanciones que arriesgaría Crispi tras ausentarse dos veces consecutivamente.

Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que el jefe de asesores de La Moneda es trabajador a honorarios, es decir, no es un funcionario público, por lo que sus acciones no serían vinculantes de responsabilidad administrativa y no estaría obligado a asistir a la Comisión, sino que su concurrencia sería opcional.

Cabe recordar que exdiputado de Revolución Democrática (RD) fue invitado a la instancia con el fin de que hable sobre su rol cuando era subsecretario de Desarrollo Social y Familia, a propósito de la indagatoria en el denominado «Caso Convenios».

PURANOTICIA