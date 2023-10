Comisión Mixta inició debate de 32 observaciones que no alcanzaron quorum para ser aprobadas o rechazadas en el Consejo

Comenzó el debate en la Comisión Mixta, última instancia del proceso constitucional donde se deberán destrabar las 32 normas que no tuvieron los votos necesarios para ser incluidas o descartadas en la elaboración de la nueva propuesta de Carta Magna.

La reunión de este jueves partió centrándose en la expulsión de migrantes "en el menor tiempo posible", la objeción de conciencia, la norma sobre participación equitativa de hombres y mujeres, y en la jerarquía de los tratados internacionales, unas de las principales diferencias entre oficialismo y oposición.

Cabe recodar que la Comisión tiene 12 integrantes, de los cuales 7 son de derecha: los consejeros Pilar Cuevas (RN), Luis Silva (Republicanos), Sebastián Figueroa (Republicanos), Carlos Recondo (UDI), María Pardo (CS) y Alejandro Köhler (PS), y los expertos Carlos Frontaura (Republicanos), Teodoro Ribera (RN), Natalia González (UDI), Verónica Undurraga (PPD), Catalina Lagos (PS) y Domingo Lovera (RD).

El presidente de la instancia, Carlos Recondo (UDI) decidió otorgar dos minutos por cada intervención, lo que fue criticado por Verónica Undurraga (PPD), también presidenta de la Comisión Experta, quien dijo que "nadie quiere quedarse discutiendo largamente, pero creo que tenemos el plazo".

"Tenemos cinco días para hacer esto, y dentro del plazo en que tenemos que presentar, digamos en que se juega la presentación de las propuestas, me parece que manteniendo esa prudencia podríamos alargar por lo menos un minuto más, el tiempo da para eso", agregó.

En la misma línea, la experta apuntó a la derecha y aseveró que "hay una especie como de resistencia a dar explicaciones o a debatir y me parece que eso, especialmente en esta etapa del proceso, no es adecuado para cumplir con nuestro propósito".

A propósito de esas explicaciones, el consejero y delegado del Partido Republicano, Luis Silva, respondió que "no me lo han pedido, pero quería aconsejarles a quienes constantemente están pidiendo que les expliquemos tal y cual, que no lo sigan haciendo, porque (algunos) van a creer que no nos han escuchado durante todo el proceso".

(Imagen: @Procesoconsti23)

