Comisión mixta despacha proyecto que establece las Reglas de Uso de la Fuerza: pasa a la Cámara

Tras más de tres años de discusión parlamentaria, la Comisión Mixta despachó el proyecto que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

Ahora, la iniciativa ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputados, y posteriormente en el Senado.

La propuesta entrega certeza jurídica y protección legal a los funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) cuando hagan uso de su armamento de servicio en el cumplimiento de su deber, elevando a rango legal directrices que antes estaban supeditadas a reglamentos institucionales internos.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, agradeció "al presidente de la comisión, al senador Bianchi por este rápido despacho. Tres años de espera, ya lo decían, un año y medio esperando que esta mixta diera resultado, y hoy día empieza a primar el sentido común".

"Le damos un ordenamiento y una certeza al uso de la fuerza, a nuestras fuerzas de orden y seguridad, que van a la calle a enfrentar a los delincuentes, justo además de una semana crítica de enfrentamiento en nuestras calles", indicó.

El secretario de Estado sostuvo que "cuando el país requiere más seguridad, requiere más fuerza y decisión en las calles, era necesario tener un marco jurídico potente para que todos esos hombres y mujeres que arriesgan su vida, que nos defienden, hoy día tengan mayor respaldo jurídico".

"Cuando hablamos de apoyar a las policías, a Carabineros de Chile, se trata de esto: un trabajo de toda la sociedad, en este caso de todo el mundo político, dejando al lado las diferencias y aunando las voluntades para tener un mayor respaldo cuando se requiere", añadió.

En cuanto a las normas que fueron cuestionadas, Arrau sostuvo que "el artículo es sumamente claro. La aplicación de esas eximentes es cuando corresponda, en el uso legítimo de la fuerza (...) desde el punto de vista jurídico es extremadamente clara la reacción: cuando corresponda el uso legitimo, dentro del marco legal".

La autoridad señaló que “lo que hoy día estamos haciendo es reemplazar una dispersión de normas, que muchas veces son interpretadas de diferentes maneras en caso de contingencias, por un marco jurídico robusto, una ley que da un ordenamiento de cómo se va ir usando la fuerza en diferentes situaciones”.

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