Comisión Mixta despacha proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados con las partidas de Educación y Ciencias rechazadas

A las 1:30 horas de este viernes, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos concluyó la votación de las 33 partidas que contemplan ingresos para ministerios y servicios estatales. El trabajo que se inició el lunes 2 de noviembre terminó con la aprobación de la mayor parte de los fondos propuestos. El proyecto se despachó a la Cámara de Diputados.

Entre los principales acuerdos destacan el financiamiento para los gobiernos regionales y la aprobación de una suplementación de recursos para garantizar la continuidad de las prestaciones de la Ley Ricarte Soto. En contraste, las partidas del Ministerio de Educación y de Ciencias fueron rechazadas, por lo que continuarán su discusión en las próximas etapas de la tramitación.

En la sesión de este jueves, se dio luz verde a los recursos para las carteras de Interior, Cultura, Medio Ambiente, Obras Públicas, Salud, Bienes Nacionales, Defensa Nacional, Hacienda, Desarrollo Social, Mujer, Tesoro Público y Articulado. Pese a ello se votaron en contra los capítulos de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Tras una serie de intervenciones en las que se analizaron los recortes al Ministerio de Educación, se puso en votación una indicación que solicitaba eliminar toda la partida. De esta forma se consignaron 2 votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones, por lo que este presupuesto se dio por rechazado.

El rechazo se debió a los recortes en la educación superior, becas y la eliminación del programa “Yo elijo mi PC”. También hubo críticas a los recursos para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la educación parvularia, la Junji y programas de alimentación y salud escolar de Junaeb.

Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que “este es un presupuesto de ajuste moderado, crecimiento moderado al gasto, que se atreve a poner ciertos énfasis, una asignación importante, énfasis en seguridad, énfasis en niñez, y énfasis en reactivación económica, empleo, obras públicas”.

Añadió que “se han aprobado prácticamente todas las partidas, estamos muy conformes con lo que viene ahora, que es la etapa de la Cámara, vamos a reponer ciertas partidas, desde luego, especialmente en Educación y en Salud”.

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