Comisión Mixta despacha presupuesto 2027 del Ministerio de Justicia pese a amenazas de rechazo de la oposición

Marcada por la polémica generada tras la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales a menores, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos despachó la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con 16 votos a favor y 10 en contra.

De esta manera, no se pudo concretar el anuncio de la oposición de rechazar la partida mientras el ministro Fernando Rabat permaneciera en el cargo. En la comisión, el Gobierno está representado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En este contexto, el senador socialista Juan Luis Castro dijo que “acá hay problema grave de confianza e interlocución. Hay una autoridad política cuestionada. Muchos de nosotros le decimos que debe renunciar, eso es lo que queremos decir no para generar un caos. Creemos que no es interlocutor válido”.

A su vez, la senadora DC Yasna Provoste señaló que “el ministro implementó una política de gobierno ejecutada por él. Estamos hablando de rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales de menores de edad. Hay familias detrás de esto que esperaron una sentencia. El ministro ha invocado el cumplimento de resoluciones judiciales, pero hay que distinguir cada caso, nunca debe ser una orden general”.

En tanto, la senadora socialista Paulina Vodanovic expresó que “se ha dicho que no es el momento de hacer presente esta crítica, pero ¿hay que hacer como que nada pasó? Los graves hechos de las decisiones del ministro tienen consecuencias. El problema nunca estuvo en la ley sino en su conducta”.

Mientras, la senadora socialista Daniella Cicardini dijo que "no voy a aprobar un peso del ministro mientras esté este propederasta".

A su turno, el senador comunista Daniel Núñez manifestó que “fuimos elegidos para votar y estamos dando una señal política. Creemos que este tema debe resolverse con urgencia. El ministro debería renunciar y como no ha pasado, es lógico que consideramos escandalosa esta rebaja de condenas también a violadores de delitos de lesa humanidad”.

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