Reforma al sistema político: Comisión Mixta aprueba que partidos rechacen la violencia política y condenen el totalitarismo

La Comisión Mixta encargada de resolver las divergencias sobre el proyecto promueve la gobernabilidad y representatividad del sistema político alcanzó acuerdo unánime respecto al estatuto y las declaraciones de principios de los partidos políticos.

La presidenta de la Comisión, la senadora Danisa Astudillo (PS), valoró y agradeció la disposición, la rapidez y la aprobación por unanimidad de este consenso.

Las divergencias surgieron en tercer trámite, tras el rechazo en el Senado de una enmienda propuesta por la Cámara de Diputados respecto a las exigencias para la constitución de partidos políticos.

Desde la Cámara Alta se advirtió que se “busca una redacción estrictamente concordante con la Constitución para evitar futuras confusiones en su interpretación”.

Durante la sesión de la Comisión Mixta, se debatió detalladamente la incorporación de obligar a las colectividades a expresar en su declaración de principios la condena a los sistemas totalitarios, el rechazo a la violencia como método de acción política, la condena a los actos de corrupción, y el compromiso con la probidad y transparencia.

Con todo, sobre la declaración de principios del partido se estableció de forma unánime que: “Del mismo modo, deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo al uso de la violencia en propagarlo y citarle en cualquiera de su forma en cómo momento, acción política. Asimismo, deberá firmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política”, se señaló.

Con este paso, una vez que la secretaría técnica emita el informe final, el texto quedará habilitado para ser votada en la Sala de ambas Cámaras.

El Senado ya había refrendado en trámites previos otros puntos cruciales de la reforma, tales como el requisito de que los partidos políticos en formación alcancen una afiliación mínima de ciudadanos equivalente al 0,3% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados.

Asimismo, se visó que el incumplimiento de los acuerdos adoptados por los comités parlamentarios sea considerado una infracción grave a la disciplina interna de la colectividad.

(Imagen: Senado)

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