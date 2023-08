Comisión investigadora del caso «Convenios» citará a la diputada Pérez y a tres ministros

El diputado de Renovación Nacional (RN), y presidente de la Comisión Investigadora del caso «Convenios» de la Cámara, José Miguel Castro, se refirió a los objetivos que tendrá la instancia fiscalizadora.

En conversación con radio Universo, Castro sostuvo que la prioridad de la comisión "para mí, más que las fundaciones, es ubicar el modus operandi. Las fundaciones serán los ejemplos para que nosotros podamos ver un modus operandi y cómo se van relacionado entre las distintas regiones".

En ese sentido, comentó que "las herramientas, lo que se pueda conseguir después de tamizar toda la información, la idea es poder entregársela al Ministerio Público, de entregársela al Gobierno y, por supuesto, poder trabajar en dos áreas con respecto al Congreso: una, la realización de leyes, para que esto no vuelva a pasar; y segundo, y en más corto plazo, la ley de presupuesto".

En cuanto a esta último, el parlamentario precisó que "efectivamente algunos parlamentarios de izquierda y de derecha vamos a ponerle una piedra de tope a lo que son las entregas directas, a lo que es la discrecionalidad que han tenido algunos funcionarios públicos, específicamente de los Gores".

Sobre el itinerario de la comisión, Castro relevó que "lo importante aquí es actuar rápido; con soluciones y lo más importante, para volver a recuperar en algo -yo no sé si se va a poder recuperar todo- la confianza en la ciudadanía".

Además, el legislador adelantó el nombre de algunas autoridades que serán citadas a declarar en la instancia.

De esta forma, nombró a la diputada Catalina Pérez, debido a que bajo su punto de vista "es importante que vaya a explicarnos a nosotros, no solamente con una multa en ética que le sacaron un millón y medio de pesos".

Asimismo, "yo creo que es más importante para nosotros tener su visión con respecto a estas cosas después de todo lo que ha salido. Tenemos una concejal que trabajaba para ella, que por lo demás era pagada por una fundación y por lo demás, tenía un correo institucional", agregó.

En esta línea, señaló que también serán citados a la instancia "Giorgio Jackson, Carlos Montes, Jaime de Aguirre, Miguel Crispi, Alberto Larraín, de Procultura también, que también hay una arista Gore que para mí es muy importante debido al caso Fachada, el caso Polizzi. Son casos importantes".

A esto se suma que el diputado planteó que se buscará “enviarle un cuestionario” al presidente Gabriel Boric.

"Ahora, de eso se van a oponer algunos, obviamente la izquierda se va a oponer a eso porque no quieren vincular al Presidente. Esto del 'caiga quien caiga' no llega a los ministros, no llega al Presidente, llega a algunos más abajo y por lo tanto, en ese sentido, nosotros vamos a votar y estoy seguro de que vamos a poder ganar la posibilidad de enviarle a él el cuestionario", subrayó y aseguró que "no solamente al Presidente Boric, se lo vamos a enviar también al Presidente Piñera para poder contrastar qué es lo que está pasando".

