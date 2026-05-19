Comisión del Senado acordó por unanimidad rechazar el recorte al presupuesto de salud

La Comisión de Salud del Senado acordó este martes rechazar de manera unánime el recorte presupuestario aplicado por el Gobierno al Ministerio de Salud mediante el Decreto 333, en medio de fuertes cuestionamientos por el impacto que la medida tendría sobre hospitales, atención primaria, prestaciones y listas de espera.

Tras la sesión, el presidente de la instancia, senador Juan Luis Castro, afirmó que “quedan pocos días para el mensaje presidencial y el Presidente va a llegar con un grave problema creado por él mismo a través de su ministro de Hacienda: simplemente recortar los recursos de la salud”.

“El país debe saber que en salud no sobra un solo peso, no sobra ni un solo trabajador y no sobra ninguna medida para enfrentar a más de 2 millones y medio de personas que hoy están en lista de espera”, enfatizó el parlamentario.

En la misma línea, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, sostuvo que la decisión de la comisión “significa seguir en la lucha para defender el presupuesto de la atención primaria y la salud pública”, llamando a mantener “la unidad y la perseverancia” frente a los recortes.

La senadora Karol Cariola (PC), en tanto, cuestionó la coherencia fiscal del Ejecutivo: “Por un lado se le reducen más de $400 mil millones a la salud pública y por otro se reducen impuestos a grandes inmobiliarias vía mega reforma tributaria. No se puede decir que el Estado está en crisis mientras se recortan derechos básicos como la salud”.

La senadora Ximena Órdenes (PPD), señaló que el recorte constituye “una decisión arbitraria” y confirmó que la Comisión citó al ministro de Hacienda para el próximo 4 de junio. “No podemos retroceder en derechos sociales ni en salud. A este ritmo, muchos hospitales no llegarán funcionando adecuadamente a septiembre”, advirtió.

Desde la Comisión de Salud recalcaron que el rechazo transversal al recorte refleja la preocupación existente tanto en el Congreso como en gremios y trabajadores de la salud respecto del deterioro financiero que enfrenta actualmente la red pública.

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