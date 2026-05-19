Cámara cierra primera jornada de debate por el proyecto de Reconstrucción: votación en Sala se realizará este miércoles

En una extendida sesión, desarrollada en dos tramos desde las 10:00 y hasta pasadas las 18:00 horas, la Sala de la Cámara de Diputados desarrolló el debate en torno el proyecto de Reconstrucción Nacional, propuesta que se votará este miércoles, a partir de las 10:00 horas y hasta total despacho.

En dicha jornada, se votará primero la idea de legislar. De aprobarse en general, se pasará a la votación del articulado y de las indicaciones que se declaren admisibles (118 indicaciones presentadas que incluyen la renovación de enmiendas y votaciones separadas).

En el segundo segmento de la sesión de este martes, expresaron una postura favorable a la idea de legislar (aunque algunos con reparos, como en el caso de los PDG) Alejandra Valdebenito, Cristóbal Urruticoechea, Natalia Romero, Juan Marcelo Valenzuela, Juan Carlos Beltrán, Sebastián Cristoffanini, Eileen Urqueta, Luis Sánchez, Francisco Orrego, Sergio Bobadilla, Paula Olmos, Agustín Romero, Luis Pardo, Joanna Pérez, René Alinco, Carlo Arqueros, Mario Olavarría, Hotuiti Teao, Álvaro Carter, Claudia Reyes, Benjamín Moreno, Eduardo Durán, Marlene Pérez, Jorge Guzmán y Ricardo Neumann.

Agustín Romero evaluó que Chile comenzó a estancarse cuando se castigó al que produce. Asimismo, criticó que la permisología tiene parados muchos proyectos. En tal plano, dijo que con esta iniciativa el país volverá a “ser grande otra vez”. “La verdadera dignidad nace del trabajo, que es lo que este proyecto busca reconstruir: el crecimiento, la inversión y el empleo”, recalcó.

Cristóbal Urruticoechea planteó que este proyecto de Reconstrucción Nacional, que su partido (PNL) viene a apoyar, frena una política fallida planteada desde la izquierda. En tal plano, dijo que confía en recobrar el crecimiento del país y su posición internacional.

A su vez, Juan Marcelo Valenzuela sostuvo que su partido (PDG) no entregará cheques en blanco, pero que tampoco caerá en una lógica de no poder negociar para que el país avance. “Vamos a aprobar aquello que ayude a mover la economía y a generar oportunidades reales y vamos a rechazar todo lo que vaya a golpear a la clase media”, alertó.

Luis Pardo estimó que bajar el impuesto corporativo no es beneficiar a los súper ricos, sino que es una medida para atraer la inversión y promover el desarrollo. Lo mismo acontecería con los beneficios de las pymes, que ayudan al empleo formal; y disminuir trámites engorrosos.

Para Joanna Pérez, es necesario dar certeza jurídica y entregar espacio a los que quieran venir a invertir. “La caja de presupuesto público se agota. No solo podemos pensar en ampliar los beneficios sociales sino tenemos como financiarlas”, evaluó. En todo caso, dijo que esperan mejorar diversos aspectos de la iniciativa, como el tema del Sence.

Jorge Guzmán señaló que el país no puede acostumbrarse al estancamiento económico actual. Advirtió que la falta de crecimiento frena el empleo, los proyectos y las expectativas de miles de familias chilenas. Así, valoró que el proyecto de Reconstrucción destrabe inversiones y fomente la creación de puestos de trabajo formales.

Asimismo, Ricardo Neumann planteó que la reconstrucción es la prioridad que el país necesita con urgencia en el escenario actual. Afirmó que el proyecto corrige el rumbo y será un pilar clave para consolidar la libertad de las personas.

VISIONES CONTRARIAS

Ante la Sala, se manifestaron en contra del proyecto de Reconstrucción Daniela Serrano, Ignacio Achurra, Cristián Tapia, Cristian Mella, Boris Barrera, Emilia Nuyado, José Montalva, Coca Ericka Ñanco, Jorge Díaz, Jaime Araya, Gael Yeomans, Patricio Pinilla, Ana María Gazmuri, Andrea Macías, Gonzalo Winter, Luis Malla, Carolina Cucumides, Javiera Morales, Nathalie Castillo, Felipe Camaño, Sofía González, Consuelo Veloso, José Antonio Rivas, Fernando Zamorano, Marisela Santibáñez, César Valenzuela, Tatiana Urrutia , Marcela Hernando, Jorge Brito y Juan Santana.

Para Daniela Serrano, esta iniciativa “solo reconstruye la riqueza de los súper ricos”. Acusó que compromete los recursos fiscales en desmedro de beneficios sociales, como alimentarse en las escuelas públicas o atenderse en la red de salud. De igual modo, planteó que es un manotazo al Fondo Común Municipal y a la recaudación fiscal.

En una línea similar, Jorge Díaz señaló que esta iniciativa entrega mejores condiciones a quienes ya tienen certezas, mientras se congelan o restringen beneficios para quienes más lo necesitan. “Se posterga la expansión de la gratuidad, debilita los ingresos futuros del fisco y compromete la capacidad fiscal de los próximos años”, agregó.

Jaime Araya indicó que el proyecto de reconstrucción nacional es “francamente indecente”. “No es posible que se beneficie a los más ricos. No genera crecimiento, empleo ni inversión, mucho menos en las regiones (…) Esta reforma daña el futuro del país, es impresentable lo que le hace al medioambiente”, añadió, cuestionando también que se diga que la propuesta se arreglará en el Senado.

Igualmente, Gael Yeomans cuestionó que se haya dicho que se puede hacer más con menos, cuando se han recortado los beneficios sociales en distintas áreas. “Ni Kast ni el ministro Quiroz dicen que los más ricos del país pagan menos impuestos en proporción (…). Esta es la reforma privatizadora más profunda desde la dictadura a la fecha”, puntualizó.

Luis Malla recalcó que el Gobierno prometió mano dura contra la delincuencia, pero lamentó que cayó contra la educación, la salud y las personas de menores recursos. Además, indicó que la gente no votó por un proyecto refundacional ni un amarre por 25 años en favor de las empresas. De igual modo, Carolina Cucumides comentó que los recortes sociales y este proyecto no entregan garantías a las personas de menores recursos. “La riqueza no chorreará para el resto. El alivio real será para los sectores más ricos”, precisó.

En tanto, Marcela Hernando lamentó que el proyecto de Reconstrucción Nacional avance con respaldo favorable. Dijo no compartir que el país deje de percibir cerca de US$4.500 millones, mientras la ciudadanía enfrenta las consecuencias de los recortes presupuestarios.

MINISTRO QUIROZ

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, relevó el alcance del proyecto de Reconstrucción Nacional y destacó que modernizará la infraestructura pública y garantizará soluciones habitacionales definitivas para los damnificados.

También sostuvo que la inversión contemplada dinamizará las economías locales a través de la creación de empleos. Igualmente, enfatizó que una planificación ordenada optimizará los recursos fiscales para asegurar soluciones sostenibles de largo plazo.

PURANOTICIA