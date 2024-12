Comisión de Trabajo del Senado no logró despachar la reforma de pensiones en diciembre y discusión se retomará en enero

La Comisión de Trabajo del Senado no logró despachar este año el proyecto de reforma previsional y su última sesión estuvo destinada a criticar la filtración de las conclusiones de la comisión técnica y la brecha de genero en la pensión autofinanciada. De esta manera, la discusión seguirá en enero.

“Quiero manifestar mi profunda desilusión y los efectos en materia de confianza (por la filtración). Es una muy mala señal, espero que quienes están a cargo del tema puedan dilucidar responsabilidades. Esto está entorpeciendo el entendimiento entre nosotros”, señaló el presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma.

Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda compartió la molestia, diciendo que "esta no es la forma que nos hemos dado para trabajar”; sin embargo, agregó que “hicimos un compromiso de terminar esto la última semana del mes de diciembre. No cumplimos, pero espero que votemos en el mes de enero”.

En tanto, el senador Gastón Saavedra reforzó que “en el mes de enero tendríamos que tener el esfuerzo mayor para hacer más de una sesión semanal” e invitó “a zanjar una situación que fue impuesta en 1981, en donde se prometió una tasa de reemplazo que no se cumplió y hoy tenemos el descalabro en la vida de miles de chilenos”.

En el transcurso de la comisión, la secretaría técnica recibió el informe técnico, por lo cual el presidente de la instancia solicitó que la sesión se abocara a las brechas entre hombres y mujeres en las actuales pensiones, “porque es uno de los temas a abordar y hay un compromiso”, dijo.

Desde el Ejecutivo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hizo eco de la “muy lamentable filtración, pero espero que no sea este un problema que no nos permita seguir avanzando, para no darle en el gusto a quien lo filtró y dinamitar acuerdos. La mejor forma es seguir trabajando para llegar a acuerdos”.

Lo propio hizo el ministro de Hacienda Mario Marcel y añadió la necesidad de continuar con el análisis. “Se nos empieza a comprimir mucho el tiempo”, indicó.

BRECHA DE GÉNERO

Durante la sesión se presentó el Informe de Género del Sistema de Pensiones, realizada desde la Superintendencia de Pensiones todos los años. El documento da cuenta que la brecha de género en pensión autofinanciada es de 42,7% en desmedro de las mujeres.

Lo anterior, se indicó, es el resultado de diversos factores:

- Menor densidad de cotizaciones de las mujeres en el sistema de pensiones: en promedio, las mujeres cotizan 5,9 meses en un año mientras que los hombres cotizan 6,9 meses.

- En promedio, las mujeres cotizantes al sistema de pensiones perciben una remuneración 10,6% menor a la de los hombres.

- Las mujeres se pensionan, en promedio, a los 61,5 años; mientras que los hombres lo hacen a los 65,3.

- A la edad de pensión, las mujeres tienen una expectativa de vida de 90,9 años, mientras que para los hombres alcanza 86,7.

- El sistema de pensiones solidarias y la PGU han contribuido a disminuir sustancialmente las brechas de género. Entre los mayores de 65 años, la PGU disminuye la brecha de pensión autofinanciada de 39,3% a una brecha de pensión total de 25,6%.

Con todo, se hizo presente que “se requieren políticas públicas que propendan a cerrar la brecha de género existente en el sistema de pensiones”.

La ministra Jara aclaró que los datos expuestos son a partir de todos los pensionados, “pero en los últimos meses, si uno observa mes a mes, la mediana es mucho mayor, las mujeres se jubilan con un tercio de lo que se pensionan los hombres. La brecha ha crecido y hay que hacerse cargo del tema”.

