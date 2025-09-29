Comisión de Seguridad de la Cámara rechaza indicación y se complica el camino para levantar el secreto bancario

La comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados retomó la votación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, orientado a establecer mecanismos de prevención y alerta frente al crimen organizado.

Sin embargo, el Ejecutivo sufrió un traspié clave: fue rechazada la indicación que permitía al fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acceder a información bancaria sin autorización judicial.

Según Emol, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió la propuesta señalando que buscaba “corregir una asimetría originada tras el traspaso de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, a la CMF”.

Explicó que “cuando se generó la CMF hubo, de alguna forma, una asimetría en ese traspaso, porque en realidad todo el personal de la CMF hoy día cuenta con acceso a información de secreto bancario sin sede judicial, eso hoy día ocurre. Pero el único que no lo tiene es el fiscal de la CMF”.

La autoridad agregó que, tras el trabajo legislativo en ambas cámaras, “la indicación se complementó con otra indicación que precisa el flujo de información hacia el Ministerio Público”.

Pese a ello, la comisión rechazó la propuesta con votos de la oposición, junto con el artículo proveniente del Senado que otorgaba nuevas facultades a la CMF para enfrentar el crimen organizado.

Este revés anticipa un escenario adverso para el Gobierno en las próximas sesiones, donde se discutirá la posibilidad de levantar el secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La negativa a las atribuciones de la CMF hace prever un destino similar para la UAF.

Finalizado el trámite en la comisión de Seguridad, el proyecto pasará a la comisión de Hacienda y posteriormente será votado en la Sala, instancia en la que el Ejecutivo buscará reponer la indicación rechazada.

