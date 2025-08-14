Click acá para ir directamente al contenido
Comisión de Seguridad convoca a autoridades nacionales para abordar el robo de vehículos y su traslado a Venezuela

La sesión surge tras revelarse que una cantidad considerable de vehículos robados en Chile han sido internados en Venezuela, lo que ha puesto en evidencia las falencias en la fiscalización y la necesidad de una coordinación entre diversas instituciones del Estado.

Jueves 14 de agosto de 2025 12:05
Una sesión especial en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el próximo lunes para tratar el robo de vehículos en el país, que luego son trasladados a Venezuela. La cita, impulsada por el diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), busca respuestas de las autoridades ante la evidente falta de control.

"No puede ser que no haya un control fronterizo y que los vehículos se roben acá en Chile y aparezcan en Venezuela", declaró Oyarzo.

El parlamentario advirtió que es inaceptable que "Chile se convierta en un país que exporte para el crimen organizado".

A la sesión han sido convocados los ministros Luis Cordero y Alberto Van Klaveren, así como las máximas autoridades de Carabineros, PDI y Aduanas, para que entreguen un informe detallado sobre la situación y las medidas a tomar.

La comisión busca no solo entender el problema, sino también fiscalizar el trabajo del Ejecutivo y sus instituciones, tal como lo recalcó el diputado Oyarzo.

