Comisión de Seguridad convoca a autoridades nacionales para abordar el robo de vehículos y su traslado a Venezuela.

Una sesión especial en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados se llevará a cabo el próximo lunes para tratar el robo de vehículos en el país, que luego son trasladados a Venezuela. La cita, impulsada por el diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), busca respuestas de las autoridades ante la evidente falta de control.

"No puede ser que no haya un control fronterizo y que los vehículos se roben acá en Chile y aparezcan en Venezuela", declaró Oyarzo.

El parlamentario advirtió que es inaceptable que "Chile se convierta en un país que exporte para el crimen organizado".

A la sesión han sido convocados los ministros Luis Cordero y Alberto Van Klaveren, así como las máximas autoridades de Carabineros, PDI y Aduanas, para que entreguen un informe detallado sobre la situación y las medidas a tomar.

La comisión busca no solo entender el problema, sino también fiscalizar el trabajo del Ejecutivo y sus instituciones, tal como lo recalcó el diputado Oyarzo.

PURANOTICIA