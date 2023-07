Comisión de Seguridad aprobó indicación que busca penas de cárcel a quienes porten combustibles en manifestaciones

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó una indicación que busca castigar con penas de cárcel efectiva a quienes sean sorprendidos portando combustibles aptos para la comisión de atentados en manifestaciones.

La sesión estaba destinada a debatir el proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para cometer atentados contra las personas u ocasionar daños durante reuniones en lugares públicos. Sin embargo, la oposición presentó esta indicación que establece penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, presente en la comisión, hizo reserva de constitucionalidad de parte del Gobierno y adelantó incluso un posible veto en caso de que la indicación avance en su tramitación en la sala de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el presidente de la comisión, Jorge Alessandri (UDI), señaló "este era un problema que tenían las policías al fiscalizar o controlar a alguien cerca de una protesta que portaba un bidón de combustible sin tener armada la bomba molotov"

"Eso no permitía tomarlo detenido, no permitía controlarlo, no era una falta, no era una multa, no era un delito. Se ha aprobado este proyecto de ley para que esas personas sí puedan ser controladas y también se ha puesto una pena alta para que esa persona pueda ser llevada a la comisaria más cercana", añadió.

