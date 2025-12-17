Comisión de Salud del Senado aprueba en general proyecto que fortalece facultades de la Superintendencia de Salud

Tras escuchar a diversos sectores, la comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad y en general el proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud.

Iniciativa, en segundo trámite, que señala que el objetivo central es “proteger de mejor manera los derechos de todas las personas que se atienden en el sistema de salud chileno, ya sea en el sector público o privado”.

Según lo señalado por el senador Iván Flores, “hemos escuchado a ex superintendentes y a representantes de diversos sectores con el objetivo de ir avanzando en el debate general, ya podremos ver en particular las normas y profundizar en ellas. Este es un proyecto necesario, que amplía y moderniza las facultades de la superintendencia y eso es muy relevante y necesario, entendiendo que la salud sigue siendo prioridad”.

Entre los fundamentos, el proyecto hace alusión a los problemas que hoy existen para que las personas puedan plantear sus derechos y para que los reclamos puedan ser atendidos con celeridad. Entre ellos: los plazos para reclamar son muy cortos; la única forma de obtener justicia es ir a tribunales, lo que significa contratar abogados, pagar costos y esperar años por una resolución; las multas actuales son muy bajas y no logran que los prestadores cambien sus conductas.

Entre las propuestas, figuran: más tiempo para reclamar; un sistema de arbitraje gratuito y especializado en la Superintendencia; una alternativa rápida, sin costo y con conocimiento técnico en salud; sanciones que realmente disuadan; información disponible para elegir y auditorías independientes entre otras medidas.

PURANOTICIA