Comisión de Relaciones Exteriores analiza impacto del cable submarino Chile-China en la política y seguridad nacional

Analizar las relaciones internacionales, en el marco del proyecto de cable submarino de fibra óptica Chile China Express, fue el tema central de la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el senador Iván Moreira.

La instancia contó con la participación del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y del Canciller Alberto van Klaveren.

En paralelo, la Comisión de Defensa Nacional realizó una sesión reservada con la ministra del ramo, Adriana Delpiano, en donde se analizaron las implicancias en la seguridad nacional del proyecto de cable submarino y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, considerando los efectos que estas puedan tener en las relaciones internacionales de Chile y en la protección de su infraestructura crítica.

El ministro Muñoz expuso en detalle sobre los cables submarinos y su marco legal y normativo actual. Explicó que “el despliegue de este tipo de infraestructura responde a iniciativas privadas que deben conseguir la autorización del Estado”.

“En la normativa chilena, el desarrollo de este tipo de proyectos requiere de 13 trámites. No existe una única ley que describa este proceso. Así, cada uno de estos 13 trámites está descrito en la normativa de cada sector”, agregó.

Sobre la oportunidad de información del proyecto, Muñoz manifestó que “me pareció que el momento de conversación (con el nuevo Ministro) fuera cuando el tema estuviera más avanzado y cuando se tratasen temas exclusivos de Subtel”.

“Desde mi óptica he actuado de buena fe, con responsabilidad y poniendo los antecedentes en los momentos en los que fuera más preciso (..), pero no hemos podido conversar los temas. Esperamos un traspaso lo más fluido con la nueva administración”, transparentó.

Posteriormente, los integrantes de la Comisión de RR.EE. lamentaron la revocación de visa del ministro Muñoz e insistieron en la necesidad de dilucidar los efectos en las relaciones entre Estados Unidos y China, ambas naciones, reforzaron, de importancia estratégica para nuestro país.

El senador Rojo Edwards cuestionó “la tramitación flash del proyecto”. “Entiendo que Chile puede evaluar, pero decir que no hubo una alerta y que el gobierno no sabía lo que iba ocurrir… Es plantarle una bomba al próximo gobierno, porque traería problemas o con EE.UU. o con China, o con ambos”.

A su turno, el senador José Miguel Insulza sentenció que “acá se está mezclando un tema técnico con uno geopolítico, no hay que ser tan ingenuos. (…) No lo transformemos en un tema político interno. (…) Esta es una autorización (el proyecto del cable) y entiendo que con la ley actual no se podía evitar”.

La senadora Yasna Provoste, quien asistió a la instancia, reconoció que “tanto EE.UU. como China, son socios importantes. Creo que la política exterior de Chile, frente a esta tensión estructural, también requiere una relación más clara desde la doctrina como política de Estado, y no enfrentarlos caso a caso”.

A juicio del senador Felipe Kast este “es un episodio que habla de un nivel de improvisación lamentable de parte del gobierno en su conjunto (…) Se debe avanzar en tecnología e innovación, ¡sin poner en riego las relaciones internacionales!”.

