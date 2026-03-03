General director de Carabineros destaca veredicto condenatorio por asesinato de tres funcionarios

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró el veredicto condenatorio contra los cuatro acusados por el homicidio de los funcionarios de la policía uniformada Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna.

“Detrás de este uniforme hay personas. Detrás de este uniforme hay muchos que sufrimos, que lloramos, que sentimos. Y por lo tanto es el respeto que merece nuestra institución y es el respeto que se evidencia día a día en el trabajo de todos los carabineros, mujeres y hombres de Arica a Punta Arena, de mar a cordillera, y que nuestro único objetivo es darle paz y seguridad a toda nuestra nación”, señaló Araya en una declaración difundida por la institución.

El crimen fue perpetrado entre las últimas horas del 26 y la madrugada del 27 de abril de 2024, en coincidencia con el aniversario institucional.

El general director de Carabineros destacó que este veredicto condenatorio permite hacer justicia en un “hecho grave y cruel que estremeció a todo un país”.

“Agradezco en nombre de toda la institución el trabajo esforzado de fiscales y también de nuestros especialistas”, manifestó.

Araya expresó, además, su “solidaridad, cariño, admiración y respeto” por las familias de los suboficiales mayores Vidal, Arévalo y Cisterna.

“Nuestra institución, desde esa fatídica noche de abril del año 2024, jamás bajó los brazos, siempre siguió adelante. Y en la línea investigativa, nuestros especialistas, nuestro personal, no dudó un momento en buscar todos los antecedentes y buscar a quienes son los responsables de este cruento crimen”, destacó el jefe policial.

