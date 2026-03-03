Superintendencia del Medio Ambiente publica más de 12 millones de registros de biodiversidad

En el marco del Día Mundial de la Naturaleza, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) puso a disposición pública más de 12 millones de registros de especies de flora, fauna, hongos y líquenes recopilados en distintos sectores del país donde las empresas han enviado sus reportes, en el contexto del seguimiento ambiental de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada.

Según informó la SMA, los registros han sido reunidos a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA), plataforma mediante la cual los titulares de proyectos con RCA reportan a la SMA los monitoreos asociados al componente biodiversidad y a sus líneas de base.

A la fecha, se han recibido más de 15 mil planillas estandarizadas, que incluyen tanto reportes de seguimiento de compromisos ambientales como información histórica levantada durante los procesos de evaluación ambiental, con antecedentes que en algunos casos se remontan a 1989.

En esta nueva etapa, la información se presenta consolidada y sistematizada en la sección de datos abiertos del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA) de la Superintendencia, posicionándose como una de las bases de datos sobre biodiversidad de mayor volumen del país.

Este repositorio se organiza a partir de eventos de muestreo realizados por los regulados en distintos ecosistemas a nivel nacional e incorpora antecedentes sobre metodología aplicada, cantidades registradas, fecha de levantamiento, ubicación geográfica, responsable del registro y clasificación taxonómica.

Con esta disposición de información, futuros levantamientos que se realicen bajo condiciones equivalentes tienen el potencial de ser utilizados para evaluar las variaciones en la presencia, abundancia y distribución de las especies previamente registradas.

Asimismo, podrían facilitar la detección temprana de eventuales procesos de disminución local o desaparición en áreas específicas, fortaleciendo el monitoreo y la toma de decisiones basadas en evidencia.

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, señaló que “con la liberación de estos más de 12 millones de registros estamos poniendo a disposición del país una de las bases de datos de biodiversidad más grandes que existen en Chile. Se trata de información que ayuda a conocer el estado de nuestros ecosistemas y permitirá evaluar con mayor rigor los cambios en la presencia, abundancia y distribución de especies a lo largo del tiempo”.

“Esta iniciativa posiciona a la SMA como un actor clave en la generación de evidencia para la toma de decisiones en biodiversidad, contribuyendo a fortalecer la gestión ambiental del Estado y la implementación de políticas públicas basadas en datos. Además, representa un avance concreto en transparencia y acceso a información pública de calidad, en coherencia con los compromisos asumidos por Chile en el Acuerdo de Escazú”, destacó.

Esta iniciativa contó con el apoyo del MMA y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del proyecto GEF “Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad”, que permitió mejorar los procesos de captura y estandarización de información vinculada al proceso de elaboración del Reglamento de Compensaciones de Biodiversidad.

