Metro lanza nueva tarjeta bip! en conmemoración del Día Mundial de la Naturaleza

El Ministerio del Medio Ambiente, Fundación Chile y Metro lanzaron una nueva tarjeta bip! en conmemoración del Día Mundial de la Naturaleza.

La tarjeta cuenta con la imagen de un huillín, nutria que habita en el sur de nuestro país y que actualmente se encuentra en peligro de extinción, y puede ser adquirida a partir de este martes en las estaciones Las Rejas, La Moneda, Manquehue, Tobalaba, Vespucio Norte, Plaza de Puente Alto y Plaza de Maipú.

“Estamos muy contentos de celebrar el Día Mundial de la Naturaleza con una campaña que nos permite conocer un poco más sobre esta tierna especie del sur de nuestro país, la que sabemos está en peligro y que nos invita a reflexionar que con acciones cotidianas como el uso del transporte público, podemos proteger la fauna de nuestro país”, expresó la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La secretaria de Estado destacó que “el uso del Metro o los buses eléctricos, contribuyen a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los principales responsables del cambio climático. Recordemos que los impactos de este fenómeno no son locales ni aislados: la alteración de ríos, humedales y cuencas en el sur del país afectan directamente el hábitat de esta especie, su disponibilidad de alimento y también sus condiciones de reproducción".

"Por lo tanto, aunque el huillín no habite en Santiago, si como ciudadanos optamos por medios de transporte de menor impacto ambiental, contribuimos de manera indirecta, pero concreta, a la protección de la biodiversidad", añadió.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Fundación Chile, Pablo Zamora, señaló que "a lo largo de nuestra trayectoria, hemos trabajado en soluciones para enfrentar el cambio climático, integrando innovación, articulación público-privada y evidencia técnica; impulsando iniciativas que promueven la transición energética, la seguridad hídrica, la economía circular, la formación de talento para empleos verdes, entre otros".

"La naturaleza no es sólo aquello que debemos conservar; es también la base de nuestra competitividad, nuestra resiliencia y nuestra identidad como país. En ella está nuestro futuro. Y ha sido siempre parte de la naturaleza de Fundación Chile cuidar nuestros ecosistemas y promover una cultura donde el cuidado de éstos y la biodiversidad forme parte de nuestras decisiones diarias y de nuestros modelos productivos", indicó.

Y resaltó que "esta campaña refleja precisamente ese espíritu: comprender que cada decisión cotidiana —como optar por el transporte público— tiene efectos acumulativos sobre el clima y, por tanto, sobre la biodiversidad”.

En tanto, la gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro de Santiago, Paulina del Campo, comentó que “en Metro valoramos y reconocemos hitos significativos para la ciudadanía y el país. En esta ocasión, la tarjeta bip! celebra el “Día Mundial de la Naturaleza”, y nos llama a ser conscientes de la preservación de especies en peligro de extinción, como el huillín".

"En 2025, Metro de Santiago alcanzó la carbono neutralidad en todas sus operaciones, por lo que recibió el Sello de Neutralización del programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente. En el marco de la campaña «Muévete sin Huella» y mirando hacia el futuro, podemos mencionar que la Línea 7 de Metro reducirá la emisión de un equivalente a plantar 55 mil árboles", mencionó.

Durante este martes, como parte de la campaña impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, el tren subterráneo hará un llamado a las personas a través de mensajes audibles en todas las estaciones de la red a preferir el uso de Metro, un medio de transporte eléctrico y que neutraliza sus emisiones, para que así cada uno pueda hacer una contribución al medio ambiente, disminuyendo su huella.

