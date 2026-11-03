Comisión de Libertad Condicional de Santiago aprueba solo 44 solicitudes de un total de más de 2.300 postulaciones

La Comisión de Libertad Condicional de Santiago acogió solo 44 solicitudes (1,89%) de un total de 2.316 postulaciones presentadas por personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de la jurisdicción.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la comisión, Lidia Poza, explicó que "los delitos generales por los cuales se otorgó la libertad, en la mayoría son delitos contra la propiedad".

En cuanto a los criterios considerados para resolver las solicitudes, la magistrada precisó que "Se aplicó estrictamente el Decreto de Ley Nº 321 con sus modificaciones de 2019 y 2023, en el sentido de contemplar los tiempos que el legislador actual ha definido para las postulaciones. Se consideran, además, todos los elementos sociolaborales y educativos con los que cuenta el interno", añadió.

Asimismo, la ministra destacó que la comisión recibió alrededor de cien oposiciones presentadas por familiares o víctimas, las que fueron analizadas durante el proceso. Al respecto, señaló que "se recibieron también alrededor de cien oposiciones de la familia o de la víctima que se estudiaron, se revisaron, se les dio una adecuada respuesta y, por lo tanto, se dictaron resoluciones fundadas, es decir, justificadamente de por qué se les concede o por qué se rechaza".

Durante su segunda sesión del año, el grupo de comisionados revisó cada una de las postulaciones y los respectivos informes elaborados por Gendarmería. El detalle de las solicitudes y libertades concedidas en cada unidad penal de la jurisdicción es el siguiente:

Centro de Detención Preventiva Santiago Sur: 1.373 postulaciones y 19 libertades concedidas.

Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1: 544 postulaciones y 16 libertades concedidas.

Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2: 330 postulaciones y 4 libertades concedidas.

Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil (ex Punta Peuco): 3 postulaciones y ninguna libertad concedida.

Centro de Estudio y Trabajo Metropolitano: 53 postulaciones y 1 libertad concedida.

Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez: 8 postulaciones y 4 libertades concedidas.

Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad: 1 postulación y ninguna libertad concedida.

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