Comisión de la Cámara de Diputados aprueba indicación que sanciona con prisión o multa la instalación de “rucos” en espacios públicos

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó una indicación presentada por la diputada Claudia Mora (RN) que establece penas de prisión o multa para quienes instalen “rucos” en un bien nacional de uso público.

La norma establece que estas sanciones se aplicarán cuando el Estado haya ofrecido opciones de apoyo a la persona y esta las haya rechazado. También contempla la aplicación de la medida cuando, pese a haber aceptado dicha ayuda, la persona continúe utilizando la instalación precaria.

En caso de reincidencia, la iniciativa establece la pena de presidio menor en su grado mínimo. Para estos efectos, se entenderá como instalación precaria toda estructura levantada con materiales ligeros y fácilmente desmontables.

Además, la propuesta modifica el Código Procesal Penal para facultar a las policías a detener, citar y registrar a quienes sean sorprendidos cometiendo este delito. Para efectos de determinar la flagrancia, esta se extenderá mientras la persona permanezca utilizando la instalación, carpa o estructura destinada a ocupar el espacio público.

DEBATE ENTRE LOS PARLAMENTARIOS

Durante el análisis de la indicación, parlamentarios de oposición cuestionaron que la propuesta no aborde el problema de fondo asociado a los denominados “rucos” y criticaron que se privilegie una vía sancionatoria por sobre una política pública de apoyo para las personas que viven en estas condiciones.

También manifestaron reparos respecto de la pena contemplada para los casos de reincidencia, advirtiendo que su aplicación podría contribuir a una eventual saturación del sistema penitenciario.

En ese contexto, se planteó además que “con este proyecto se criminaliza la pobreza”.

Desde el oficialismo, en tanto, se defendió la necesidad de abordar la ocupación de espacios públicos y se recalcó que es fácil opinar cuando alguien no se ve afectado por estas instalaciones en sus propios barrios.

Los parlamentarios oficialistas puntualizaron que se trata de una situación negativa que impacta especialmente a sectores populares, planteando la necesidad de establecer mecanismos que permitan enfrentar este tipo de ocupaciones.

Finalmente, desde la comisión se enfatizó que nadie tiene el derecho de tomarse el espacio público, por lo que se planteó la necesidad de avanzar en medidas claras frente a este tipo de situaciones, considerando las condiciones actuales.

PURANOTICIA