Comisión de la Cámara aprueba en general el proyecto que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las FF.AA.

Nuevamente el proyecto de Infraestructura Crítica vivirá un incierto panorama, debido al resultado que obtuvo este lunes en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, que aprobó el proyecto en general en una votación disputada (6 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones), pero con los parlamentarios de derecha y centroderecha manifestando sus aprehensiones al respecto.

A partir de las exposiciones de las Fuerzas Armadas y de ex ministros de Defensa como Jorge Burgos y Mario Desbordes, parlamentarios afirmaron que en caso de que no sean acogidas sus indicaciones, no respaldarían el proyecto posteriormente.

La tensión se acrecentó también, desde las declaraciones dadas por el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien criticó que el proyecto "desvirtúa" la labor de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

En esta jornada se sumaron los exministros que señalaron que esta iniciativa era un "parche", e incluso Desbordes aseveró que "ojalá se rechace".

Ante tal situación, los parlamentarios de Chile Vamos, Republicanos y la independiente Gloria Naveillán pidieron al Ejecutivo renovar la urgencia del proyecto, que caducaba este lunes, para dar más tiempo al debate y así discutir con mayor profundidad las indicaciones.

Desde el Ejecutivo transmitieron además, que esta iniciativa es fundamental para afrontar estos meses en la Macrozona Norte, dado que permitiría de inmediato convocar a las FF.AA. a colaborar en los trabajos de resguardo de fronteras sin necesidad de decretar un nuevo estado de excepción.

Pero en ese escenario, y con la amenaza latente de los parlamentarios de no votar a favor en general sin el compromiso del Ejecutivo "acoger" las indicaciones, Tohá pidió "10 minutos" para revisar las propuestas, dado que según dijo, no las conocía, y la diputada Maite Orsini, que ofició de presidenta de la comisión, pidió votar en general y luego convocar a otra sesión este miércoles.

A favor votaron los diputados de Renovación Nacional (RN) José Miguel Castro y Andrés Longton, del Partido Comunista (PC) Alejandra Placencia, el independiente por el PPD, Jaime Araya, de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini y por Amarillos, Andrés Jouannet.

Los RN y Jouannet aprobaron a la espera de conocer y tramitar las indicaciones.

En contra, Cristián Labbé y Henry Leal de la UDI, este último asegurando que "se pensó que como en el Senado estaba resuelto, acá iba a pasar por un tubo. Allá se corta el queso. Acá no se ha conversado".

Y hubo dos abstenciones, Cristián Araya del Partido Republicano y la independiente Gloria Naveillan.

INFRAESTRUCTURA CRÍTICA 📰| Comisión apoyó la idea de legislar en torno al proyecto de infraestructura crítica. https://t.co/QPcJxlDJ0z — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 23, 2023

