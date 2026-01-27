Comisión de la Cámara aprueba en general el monumento en honor a Piñera: se instalaría en la plaza de la Ciudadanía

La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza la construcción de un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera Echenique.

La discusión no solo giró en torno a la aprobación, sino también a la ubicación del monumento. Una indicación presentada por Juan Fuenzalida (UDI) estableció que la obra no se levantará en la plaza de la Constitución, como se había planteado inicialmente, sino en la plaza de la Ciudadanía. La enmienda fue aprobada con el mismo resultado que la votación principal.

Este cambio obliga a que el proyecto regrese al Senado en tercer trámite constitucional, lo que posterga su despacho hasta marzo, pese a que aún debe ser votado en la Sala de la Cámara de Diputados, previsiblemente este miércoles.

La semana pasada, el Senado había aprobado la iniciativa por amplia mayoría, con financiamiento vía colectas públicas, donaciones y aportes privados. Solo hubo reparos de los senadores del Partido Comunista y de la independiente Fabiola Campillay.

El impulsor de la propuesta es el senador y futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien al presentar la idea señaló: “Él fue dos veces Presidente de Chile y creemos firmemente que tiene todos los méritos para tener su monumento en la Plaza de la Constitución”.

La votación terminó con 7 respaldos, 3 rechazos y 2 abstenciones.

El apoyo vino de Miguel Ángel Becker (RN), Fernando Bórquez (UDI), José Carlos Meza (Republicanos), Jorge Saffirio (Demócratas), Bernardo Berger (IND), Juan Fuenzalida (UDI) y Rubén Oyarzo (PR).

En oposición se manifestaron Matías Ramírez (PC), Claudia Mix (FA) y Carolina Tello (FA), mientras que Cosme Mellado (PR) y Camila Musante (IND) optaron por abstenerse.

