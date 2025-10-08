Comisión de la Cámara aprobó proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y particular el proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V) y lo despachó a la Sala, tras aprobar las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

Estas fueron concordadas con los parlamentarios de la Comisión luego de diversas audiencias y espacios de diálogo. A la sesión asistieron los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y de Energía, Diego Pardow, además del coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Diego Riquelme.

El proyecto contempla dos medidas. Por una parte, un beneficio tributario transitorio por US$2.800 millones que será adjudicado en licitaciones anuales por los productores de H2V y que será luego utilizado por las empresas que compren hidrógeno verde o sus derivados (amoniaco y metanol), a dichos productores.

Y, por otra parte, un régimen tributario especial y uniforme para fomentar la instalación de productores en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, aprovechando sus ventajas naturales para la generación de H2V.

Con estas propuestas se busca promover la generación de demanda local al permitir a los adquirentes reducir parte del valor de compra mediante el uso de créditos tributarios contra el impuesto de primera categoría, compensando de esta forma los mayores costos de producción del Hidrógeno verde y sus derivados.

Asimismo, el objetivo es homogeneizar el tratamiento tributario para los productores de hidrógeno verde que decidan instalarse en la región de Magallanes de manera que la decisión del lugar específico de sus instalaciones no se encuentre influenciada por los beneficios tributarios que aplican en un determinado territorio.

El ministro Grau valoró el respaldo a la iniciativa: “Estamos muy agradecidos por la votación que tuvo este proyecto en la Comisión de Hacienda. Es una iniciativa muy relevante porque nos permitirá acelerar el desarrollo de la industria del Hidrógeno Verde en distintas regiones del país y, al mismo tiempo, avanzar en su uso dentro de Chile, especialmente en sectores como la minería, el transporte y la logística. De esta manera, no solo seremos productores de Hidrógeno Verde para el mundo, sino que también lo utilizaremos para descarbonizar nuestra propia matriz productiva”.

Respecto de las indicaciones, Grau sostuvo que “el proyecto fue mejorado con importantes indicaciones presentadas por los diputados Bianchi y Morales, que aseguran que el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse. Además, se amplía el destino de esos recursos, priorizando también fines sociales, no solo productivos, con un carácter preferente. Gracias a estos perfeccionamientos, hoy contamos con un texto que tiene un amplio apoyo y que le hace bien al país: nos permite crecer más y hacerlo de manera sostenible”.

Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, agradeció el voto de los parlamentarios. “Valoramos el amplio apoyo de los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Este proyecto busca entregar las condiciones para acelerar la demanda del Hidrógeno Verde, permitiendo la reindustrialización de nuestras regiones y descarbonizar los consumos energéticos de empresas a nivel local”.

El proyecto establece además la creación de un régimen tributario uniforme y especial para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, eliminando las diferencias entre los distintos marcos existentes actualmente para evitar inequidad territorial dentro de la región.

Las empresas productoras de hidrógeno verde o sus derivados que se instalen físicamente en la región quedarán exentas del Impuesto de Primera Categoría, no tendrán derecho a percibir ningún tipo de bonificación asociado a su producción o venta, pero podrán solicitar exención de IVA en la importación de bienes de capital y tendrán derecho a postular y adjudicarse el crédito tributario a la primera compra.

PURANOTICIA