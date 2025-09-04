Comisión de Hacienda inicia tramitación de proyecto clave para impulsar industria del hidrógeno verde en Chile

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó formalmente la tramitación del proyecto de fomento a la industria del hidrógeno verde (H2V), ingresado al Congreso el pasado 19 de agosto, y que cuenta con suma urgencia. A la sesión asistieron los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y de Energía, Diego Pardow.

Esta iniciativa busca fortalecer la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, posicionando a Chile como líder en la producción de este combustible limpio y sus derivados, como el amoníaco y el metanol.

El proyecto contempla dos medidas. Un beneficio tributario transitorio por US$2.800 millones que será adjudicado en licitaciones anuales por los productores de H2V y que será luego utilizado por las empresas que compren hidrógeno verde o sus derivados, a dichos productores, y, en segundo lugar, un régimen tributario especial y uniforme para fomentar la instalación de productores en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, aprovechando sus ventajas naturales para la generación de H2V.

En su presentación ante la comisión, el ministro Grau, explicó en detalle el proyecto y su importancia para nuestro país: “Este proyecto refuerza el compromiso del Gobierno con una estrategia de crecimiento sostenible. A través de innovadores incentivos tributarios, impulsamos la inversión en hidrógeno verde y sus derivados, posicionando a Chile como un actor clave en la transición energética global y generando nuevas oportunidades para regiones estratégicas como Magallanes”.

Por su parte, el ministro Pardow dijo que “el proyecto de ley que presentamos como Ejecutivo es muy importante porque busca relevar el rol que cumplirá el hidrógeno verde como un instrumento de industrialización y reindustrialización para algunas regiones de nuestro país y, por otro lado, para descarbonizar los consumos energéticos de la industria local”.

Agregó que “a través de esta iniciativa buscamos acelerar el uso y la demanda por este energético a nivel local, generando certezas que permitan a los productores de hidrógeno verde ir cerrando sus decisiones de inversión”.

PURANOTICIA