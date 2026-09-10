Comisión de Hacienda inicia análisis de reforma que crea el Fonavi para facilitar el acceso a la vivienda propia con un pie del 10%

Con la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el análisis del proyecto de reforma al mercado de capitales, iniciativa que busca, entre otros objetivos, facilitar el financiamiento para acceder a una vivienda propia.

Durante la sesión, el secretario de Estado realizó un diagnóstico tanto del mercado de capitales como del mercado hipotecario e inmobiliario. En el primer ámbito, advirtió sobre el detrimento de los fondos de pensiones, además de una disminución en las tasas de ahorro y en el número de empresas listadas en bolsa.

Respecto del mercado hipotecario, Quiroz reconoció las dificultades que actualmente existen para acceder a un crédito, situación que se explica, entre otros factores, por el aumento de las tasas de interés y del precio de las viviendas.

A esto se suma el mayor tiempo que deben destinar las personas para reunir el dinero necesario para el pie. Según los antecedentes expuestos, el período promedio para alcanzar este objetivo llega a 11,4 años.

En este contexto, el ministro explicó que la propuesta se estructura sobre cuatro pilares principales:

Acceso a la vivienda y fomento del ahorro.

Acceso al capital para empresas de todos los tamaños , incluidas aquellas en etapas tempranas de formación.

, incluidas aquellas en etapas tempranas de formación. Actualización de la normativa y armonización con estándares internacionales.

Posicionar a Chile como centro financiero regional.

FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA

Uno de los principales componentes de la reforma es la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), que será administrado por BancoEstado y contará con un aporte fiscal de hasta US$2.000 millones, comenzando con una inyección inicial de US$500 millones.

El fondo adquirirá créditos hipotecarios mediante procedimientos competitivos, con prioridad para quienes busquen financiar su primera vivienda y propiedades de hasta 6.000 UF.

La iniciativa apunta a aumentar la liquidez y la capacidad de financiamiento del mercado hipotecario, generando además condiciones que permitan acceder a tasas más convenientes.

De acuerdo con la propuesta, el Fonavi permitiría financiar aproximadamente 150 mil viviendas, nuevas o usadas, durante los próximos cuatro años, mediante créditos a 30 años, con un pie de 10% y tasas competitivas.

Para alcanzar el porcentaje requerido para el pie, el proyecto contempla acreditar 30 meses de aportes estables y continuos, además de una meta de ahorro equivalente al 7% del valor de la vivienda.

A ese monto se sumaría una bonificación estatal complementaria del 3%, con lo que el ahorrante podría completar el 10% correspondiente al pie.

BUENA ACOGIDA EN LA COMISIÓN

Durante la sesión, los diputados valoraron positivamente la propuesta del Ejecutivo y manifestaron su disposición a mantener un diálogo que permita introducir eventuales perfeccionamientos al proyecto.

El presidente de la comisión, diputado Agustín Romero (Rep.), sostuvo que la iniciativa busca poner el foco en las necesidades de la clase media y en quienes buscan acceder a una vivienda.

“Nosotros esperamos poder tramitar este proyecto con el diálogo que corresponda, pero sí nos gustaría tratar de despacharlo de la Cámara de Diputadas y Diputados a mediados del mes de octubre”, adelantó.

Romero detalló que, tras el regreso de la semana distrital, la comisión continuará con la participación de distintos invitados para abordar la iniciativa. Entre ellos estarán el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, el Consejo Fiscal Autónomo, asociaciones gremiales, bancos, exministros de Hacienda y economistas.