Comisión de Hacienda aprueba "amarre" del sector público y rechaza elevar a cinco años la antigüedad para reclamar a Contraloría

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la norma de "amarre" incluida en el proyecto de reajuste del sector público, pero rechazó la indicación del mínimo de 5 años de antigüedad para reclamar a la Contraloría por cese de la contrata sin fundamentos, y mantuvo los dos años del proyecto original.

Los cinco años fueron anunciados por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en una indicación para calmar las críticas y descartar que el "amarre" beneficie a las personas contratadas por este Gobierno en el sector público, pero los diputados oficialistas decidieron respaldar la disposición original de dos años y la aprobaron por 7 votos a favor y 4 en contra.

Además de esta indicación que modificaba el criterio de la confianza legítima de la Contraloría, también se aprobaron más de 90 artículos de un texto que tiene 129 y el resto será despachado durante la mañana de este martes, para que el miércoles sea visto por la sala de la Cámara.

A pesar del rechazo a la indicación, el ministro Grau destacó que "es positivo que a pesar del debate que existe, que, por supuesto es importante en democracia, que los distintos puntos de vista puedan ser debidamente expresados, el resultado final es que se avanza".

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN) expresó que el Ejecutivo "insiste en una norma que es difícil de aprobar luego de lo que ha sostenido la contralora, donde las personas que tienen dos años se consideran con confianza legítima, cosa que a nosotros nos parece absolutamente inaceptable".

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) afirmó que "la izquierda no estuvo disponible a avanzar en la dirección que propuso su gobierno, y, por lo tanto, aquí volvimos al amarre original, un amarre que innova en el criterio de la Corte Suprema, que lo aminora a dos años, y que, por lo tanto, establece un mecanismo de amarre más intenso que el que hoy día, desafortunadamente, propuso el gobierno. Entonces, la izquierda desahució al ministro Grau y volvió al amarre original".

