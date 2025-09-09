Comisión de Gobierno del Senado aprueba indicación del Ejecutivo que restablece multas por no votar

La comisión de Gobierno del Senado aprobó la indicación presentada por el Ejecutivo que restablece las sanciones económicas por no votar en elecciones de carácter obligatorio.

La propuesta, que había sido rechazada la semana anterior en la Cámara de Diputados, fue respaldada por unanimidad tras una extensa jornada de discusión.

La indicación establece una multa que oscila entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales, lo que equivale a montos entre $34.632 y $103.897, según el valor vigente de la UTM.

Durante el debate, se analizaron tres alternativas: una impulsada por el Ejecutivo, otra por senadores oficialistas y una tercera por parlamentarios de oposición.

Finalmente, fue la propuesta del Gobierno la que logró consenso y fue despachada a la Sala del Senado para su votación definitiva.

