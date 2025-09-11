Comisión de Gobierno del Senado acuerda oficiar a la Dipres por posibles recortes presupuestarios a Gobiernos Regionales

La Comisión de Gobierno, presidida por la senadora Paulina Vodanovic, escuchó a la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, AGORECHI, quienes alertaron por un “recorte presupuestario anunciado por el Gobierno Central, que afectará a 12 de las 16 regiones del país”.

Esto, en el marco de la Ley de Presupuestos 2026 y según enfatizaron, no existirían criterios técnicos claros para aplicar tal medida, sumado “al impacto negativo que generaría en la planificación regional y en la economía local”.

Aludieron a que los gobiernos regionales han marcado un buen desempeño en la ejecución presupuestaria y recordaron que buscan avanzar en el proyecto “Regiones Más Fuertes” y en una norma constitucional que les entregue autonomía financiera.

Durante la sesión, las y los integrantes de la Comisión, senadoras Paulina Vodanovic y Luz Ebensperger y los senadores Rafael Prohens, Esteban Velásquez y Jaime Quintana, hicieron eco de los cuestionamientos de los gobernadores y acordaron oficiar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para que aclare si es efectivo el recorte y los criterios que se utilizaron.

Con todo, coincidieron en que, de presentarse las mermas, solicitarán que sean rectificadas.

En otro orden, se lamentó la ausencia de representantes del Ejecutivo y de la Dipres.

La sesión contó con la participación de las senadoras Ximena Rincón y Ximena Ordenes, los senadores David Sandoval, José Pilo Durana; el presidente de Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile y gobernador de la Región de O Higgins, Pablo Silva; el gobernador de la región del Maule, Pedro Álvarez -Salamanca; y el gobernador de Región de Ñuble, Óscar Crisóstomo Llanos.

PURANOTICIA