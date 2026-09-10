Comisión de Educación del Senado despacha a su par de Hacienda ajustes a implementación de los SLEP

La Comisión de Educación del Senado despachó a su par de Hacienda, el proyecto que ajusta el calendario de la segunda etapa de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), manteniendo los plazos originales y flexibilizando los requisitos para postergar el ingreso a los mismos.

Así lo explicó el presidente de la citada instancia legislativa, senador Gustavo Sanhueza, tras destacar la apertura del Ejecutivo a modificar su propuesta inicial.

“El calendario lo volvemos a los plazos originales, porque esto generaba un prejuicio principalmente a los asistentes de la educación y ellos tenían mucha inquietud, porque recordemos que en la medida que los diferentes sostenedores se van traspasando al Servicio Local de Educación, se gatilla que ellos reciben los beneficios del estatuto de los asistentes de la educación. Eso era algo que nos hacía mucho ruido, lo corregimos y volvimos al calendario original”, dijo el legislador.

Agregó que se estableció una flexibilización en los requisitos para que aquellos sostenedores que quieren postergar el ingreso al Servicio Local de Educación Pública lo puedan hacer.

Otro de los aspectos que quedaron establecidos en la iniciativa es la facultad del presidente de la República para que evalúe si se posterga en un año los traspasos, en casos de imprevistos.

“La experiencia que hemos ido adquiriendo en la en la medida que se ha ido implementando esta ley, es que a veces pasan imponderables, y aquí está establecida la facultad para que el presidente de la República pueda postergar el traspaso por un año a un SLEP. Porque a veces se caen los concursos del director o la implementación no está hecha adecuadamente, y lo que nosotros queremos es que la parte administrativa no termine perjudicando finalmente a lo más importante, que son los estudiantes”, manifestó el senador Sanhueza.

Con la aprobación en particular de la iniciativa por parte de la Comisión de Educación, corresponde que el proyecto sea analizado por la Comisión de Hacienda y luego derivada a la Sala del Senado para su votación.

(Imagen: Senado)

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