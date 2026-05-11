Comisión de Educación del Senado aprueba idea de legislar el proyecto "Escuelas Protegidas"

Por unanimidad, pero expresando diferencias de enfoque, los integrantes de la Comisión de Educación del Senado aprobaron la idea de legislar el proyecto "Escuelas Protegidas", que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, más conocido como escuelas protegidas.

La instancia acordó escuchar a los expositores que faltan este miércoles 13 y el jueves 14; mientras que el viernes 15 se desarrollaría la votación de las indicaciones que deben ser presentadas ese mediodía.

Este lunes, la Comisión escuchó del Centro de Liderazgo para la Transformación de los Territorios Educativos (CELITEC), a Ernesto Triviño; a la doctora de Economía y Educación de la Universidad de Columbia, Josefa Aguirre; de Elige Educar y su alianza con la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, a Paulina Guzmán y Consuelo del Canto; y a la directora ejecutiva de Fundación 2020, Ingrid Olea.

Los expertos coincidieron en que el proyecto tiene un enfoque punitivo que no asegura la disminución de los episodios de violencia en las escuelas, dado que se requiere complementariamente dotarlo de acciones en materia de prevención y resolución de conflictos.

Al igual que sesiones previas, se indicó que eliminar la gratuidad para estudiantes que hayan sido condenados por este tipo de conductas, implica un riesgo de doble sanción y limita su reinserción; que la revisión de mochilas deben hacerla profesionales capacitados para estos efectos; y que las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y con pertinencia pedagógica.

También se hizo presente la necesidad de distinguir entre violencia cotidiana -que no considera el proyecto- y la violencia extrema que es el telón de fondo de la propuesta que aborda ataques con uso de armas de fuego y blanca. Respecto a lo primero, se solicitó buscar la forma de recoger este fenómeno porque la violencia cotidiana es la que está extendida en el país en situaciones como bullying, ciberbullying, y acoso y hostigamiento entre pares.

VIOLENCIA Y DEMANDA CIUDADANA

A la hora de votar en general la propuesta, el senador Vlado Milosevic sinceró que “es necesario entregarles autonomía a las escuelas, a los consejos escolares, a la hora de decidir si aplicarán esta ley o no. Apoderados y alumnos nos han pedido que avancemos en esto. En lo particular haremos varias mejoras, pero también quiero hacer ver que se nos indicó que la violencia extrema solo representa un 10% de las denuncias”.

En tanto, los senadores Cristián Vial, Rojo Edwards y Gustavo Sanhueza (presidente) manifestaron su intención de avanzar en la tramitación considerando la demanda de las comunidades educativas.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste votó a favor, pero precisó que “vemos que el proyecto que relaciona con una lógica de control y sanción, y no en un enfoque integral de protección de derechos. La experiencia internacional nos demuestra que ese no es el camino adecuado. Ahora sí valoro que hoy el Ejecutivo sincere que el proyecto no aborda la violencia cotidiana que es lo que cree la ciudadanía que va a hacer”.

PURANOTICIA