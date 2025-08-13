Comisión de Educación de la Cámara solicita un fiscal con dedicación exclusiva para investigar los hechos de violencia en el INBA

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime solicitar al fiscal nacional Ángel Valencia la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar los graves hechos de violencia registrados en establecimientos educacionales, particularmente el ataque ocurrido en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA).

El diputado e impulsor de la medida, Hugo Rey (RN), explicó que esta medida busca enfrentar con mayor eficacia los delitos que afectan a profesores, estudiantes y a toda la comunidad educativa.

“Hemos solicitado en la Comisión de Educación al Fiscal Nacional que nombre un fiscal exclusivo para investigar los hechos delictuales que han ocurrido en el INBA el día de ayer, justamente producto de la grave situación que ha afectado a profesores, a toda la comunidad educativa", dijo.

"El rociar a un profesor con acelerante no debe ser gratis, aquí hay recursos detrás de estos jóvenes, podrían haber adultos detrás de estos jóvenes, podrían haber organizaciones detrás de estos jóvenes que están provocando estos hechos y por lo tanto alguien está fallando: O los jóvenes son muy estrategas para poder cubrir todos sus pasos, o simplemente alguien no está haciendo la pega como corresponde", añadió.

El parlamentario recalcó que el objetivo es respaldar a las familias y estudiantes que quieren estudiar y aprender en un ambiente seguro.

“Por eso el llamado es a tener un fiscal con dedicación exclusiva para investigar esta causa, apoyar a los padres apoderados y a los alumnos que quieren estudiar, que quieren ocupar la sala de clases para el aprendizaje y cerrarles las puertas justamente a estos delincuentes que lamentablemente se están tomando los establecimientos educacionales. Por eso en la Comisión de Educación aprobamos de forma unánime esta decisión", expresó.

Asimismo, el legislador aseguró que la unanimidad de la Comisión refleja la urgencia de abordar esta problemática de manera coordinada y con todas las herramientas disponibles para garantizar la seguridad y el derecho a la educación de los estudiantes.

Finalmente, la diputada y también integrante de la comisión, Marcia Raphael, coincidió con la necesidad de contar con un fiscal exclusivo para esclarecer estos hechos.

“No podemos naturalizar que un profesor sea rociado con acelerante o que la violencia se instale en nuestros liceos. Un fiscal exclusivo permitirá investigar a fondo y sin dilaciones, para dar con los responsables y devolverle la seguridad y la tranquilidad a las comunidades educativas”, recalcó.

