Comisión de Educación de la Cámara despacha a Sala el proyecto que modifica la implementación de los SLEP

Con el fin de ajustar la segunda etapa de instalación y traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Sala el proyecto en segundo trámite constitucional.

La norma, ya aprobada en el Senado, otorgaría mayor flexibilidad y gradualidad en la implementación del sistema, permitiendo al Presidente de la República regular el traspaso, con plazos acotados.

De esta forma, mediante decreto fundado del Ministerio de Educación y suscrito, además, por Hacienda, el Mandatario podrá modificar -por una única vez- el calendario de instalación. En todo caso, la norma dispone que ningún Servicio Local pendiente podrá entrar en funcionamiento con posterioridad al 31 de diciembre de 2030.

La idea es resguardar la calidad y continuidad del servicio educativo, durante la implementación del Sistema de Educación Pública, supeditando la puesta en funcionamiento de los SLEP y el traspaso de los establecimientos, al desarrollo de las condiciones propias que permitan alcanzar dicho fin.

Durante el debate en la Comisión de Educación, el oficialismo hizo valer su mayoría en la instancia, respaldando el proyecto en los mismos términos en que se pronunció el Senado en su primer trámite. De igual manera se dió el trámite en la Comisión de Hacienda.

En esa línea, las y los legisladores a favor recalcaron que la medida no busca frenar el desarrollo de la educación pública, sino solo en una recalendarización por razones administrativas.

Cabe recordar que la Ley 21.040, de 2017, creó los SLEP para asumir gradualmente la administración de los colegios a cargo de los 345 municipios del país. Sin embargo, debido a una serie de factores, a la fecha solo 169 municipios han concretado el traspaso de su servicio educativo. Ello inplica que sólo la mitad de los SLEP están en régimen, quedando 12 por instalar.

El texto en trámite, incluye normas para flexibilizar los requisitos para la excepción municipal, a través de una orma que permite a los municipios autorizados a mantener la administración de sus escuelas de forma anual y renovable.

Lo anterior, siempre que acrediten resultados de aprendizaje superiores a los del SLEP de su territorio y se mantengan al día en sus obligaciones previsionales.

PURANOTICIA