Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto de "Escuelas Protegidas"

La discusión sobre seguridad en los colegios entró de lleno al Congreso. Con diez votos a favor y tres en contra, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca establecer medidas de orden y respeto en la comunidad educativa. La propuesta, en primer trámite constitucional, cuenta con urgencia de “discusión inmediata”.

El presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), informó que el plazo para presentar indicaciones vence a las 19.00 horas, con miras a que el texto se vote este jueves y pueda pasar a sala la próxima semana. Durante el debate, se escuchó a especialistas que evaluaron la viabilidad constitucional y práctica de las medidas.

GOBIERNO: VIOLENCIA ESCOLAR ES UN PROBLEMA REAL

La ministra de Educación, María Paz Arzola, agradeció la rapidez del proceso: “Valoro que se haya tomado con la velocidad que se requiere, ya que hoy día la ciudadanía nos está pidiendo avanzar en estas materias”.

Recordó que en 2024 se registraron en promedio 40 hechos de violencia en colegios, vinculados a armas, drogas y amenazas. “Esto da cuenta de que este es un problema real, pero también de que se concentra en cierto tipo de establecimiento. Es nuestro deber como Ejecutivo, Gobierno y Parlamento ofrecer soluciones y herramientas para que esas comunidades puedan enfrentar hechos que escapan totalmente de sus facultades”, señaló.

APOYOS Y ADVERTENCIAS

Ricardo Neumann (UDI) celebró la aprobación, destacando que “llevamos en Chile demasiado tiempo dando señales de impunidad a la violencia. Este es el punto de inflexión donde tenemos que dar señales claras y concretas de que la violencia no es un medio legítimo”.

Por su parte, Héctor Barría (DC), aunque respaldó la idea de legislar, pidió mejoras: “Tenemos que ser capaces de que la ley de convivencia escolar se ponga en marcha, que se refresquen también los contenidos de Aula Segura y que exista la capacitación para que conozcan los protocolos”.

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

Los votos en contra provinieron de Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC). Santana advirtió que “medidas de estas características no van a tener ningún efecto si no son complementadas por el fortalecimiento de programas de intervención psicosocial”.

Además, cuestionó la falta de debate: “Cuando estamos abordando los problemas de seguridad, hay que hacerlo con financiamiento, con diálogo y escuchando a las comunidades educativas (…) Eso no es un diálogo democrático de una recepción real”.

Finalmente, Schneider fue más tajante: “Se han vertido muy pocos argumentos educativos, muy pocos argumentos técnicos, y me queda cada vez más claro que esto no es otra cosa que una jugarreta comunicacional y no una preocupación en serio por el bienestar de las escuelas”.

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