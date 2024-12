Comisión de Educación de la Cámara aprueba en general el proyecto que termina con el CAE

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley presentado por el Gobierno que pone fin al CAE y propone un nuevo instrumento de financiamiento estudiantil para la educación superior (FES).

El proyecto de ley busca entregar una solución a las deudas educativas (CAE, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Corfo), y también reemplazar los actuales créditos estudiantiles por un nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES) moderno y eficiente.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, valoró la votación de las y los parlamentarios, y señaló que “acá la discusión no fue desde las trincheras, sino que tuvimos un diálogo abierto, con argumentos, que nos permitirá avanzar hacia consensos en la necesidad de superar el modelo de financiamiento actual y establecer un nuevo mecanismo, más moderno y eficiente, y que no signifique retrocesos en gratuidad. Vamos a estudiar varios de los elementos que se señalaron en las intervenciones, porque aún hay espacio de mejora durante la tramitación, lo que no significa detener el avance hacia la aprobación de este proyecto de ley”.

La presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, dijo que “durante años las familias han soportado los abusos por los créditos y las deudas por estudiar. Son cerca de dos millones las personas que han sufrido las consecuencias. Hoy estamos dando un paso para dejar atrás esa triste realidad, estamos avanzando, como dijo el Presidente Gabriel Boric, vamos a terminar con los créditos por estudiar, vamos a condonar la deuda y sacaremos a los bancos de la educación, que es un derecho y no un negocio”.

La discusión en la Comisión de Educación contó con al menos ocho sesiones ordinarias en las que se citó a exponer al Ejecutivo, representado por autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, además de un amplio espectro de invitados e invitadas, entre los que destacan rectores que presiden el CRUCH, CUECH, G9, CUP, AUR y Vertebral; los exministros de Estado Sergio Bitar y Raúl Figueroa; representantes de la CONFECH; expertos de los centros de pensamiento CLAPES UC, Acción Educar, Nodo XXI y Horizonte Ciudadano; el presidente de la Comisión Ingresa y el superintendente de Educación Superior; entre otros expertos, con el objeto de asegurar la presentación de todos los invitados con la detención requerida y garantizar un debate extenso sobre la propuesta.

DETALLES DEL PROYECTO

Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas

Las y los actuales deudores de créditos CAE, Fondo Solidario y Corfo podrán adherir al Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas . También podrán hacerlo las y los estudiantes que se encuentren actualmente financiando su educación superior a través de alguno de estos instrumentos.

. También podrán hacerlo las y los estudiantes que se encuentren actualmente financiando su educación superior a través de alguno de estos instrumentos. La adhesión al plan será voluntaria para estudiantes y personas deudoras y se deberá renovar cada año a través de la plataforma dispuesta para ello. En caso de adherir al plan, el Estado adquirirá anualmente la parte del crédito equivalente a las próximas 12 cuotas mensuales de la persona, la que a su vez estará obligada a retribuir esos recursos mediante cuotas periódicas, progresivas y contingentes a su ingreso , utilizando el mismo esquema de retribución del FES.

, utilizando el mismo esquema de retribución del FES. Las y los estudiantes actuales que no adhieran voluntariamente al plan mantendrán sus compromisos financieros en los términos de la contratación de su crédito. Para las y los estudiantes cuya garantía ya fue ejecutada, la adhesión al plan no será voluntaria.

Financiamiento Público para la Educación Superior (FES)

El FES permitirá cursar estudios en instituciones de educación superior chilenas que accedan al nuevo instrumento de financiamiento.

que accedan al nuevo instrumento de financiamiento. Estará disponible para todas y todos los estudiantes que lo necesiten . En el caso de instituciones adscritas a gratuidad, cubrirá a estudiantes desde el séptimo decil de ingresos y beneficiará a estudiantes de todos los deciles en el caso de instituciones que no acceden a gratuidad.

. En el caso de instituciones adscritas a gratuidad, cubrirá a estudiantes desde el séptimo decil de ingresos y beneficiará a estudiantes de todos los deciles en el caso de instituciones que no acceden a gratuidad. Será de adhesión voluntaria y no requerirá la acreditación de requisitos socioeconómicos ni de puntajes PAES.

y no requerirá la acreditación de requisitos socioeconómicos ni de puntajes PAES. Las instituciones de educación superior podrán cobrar un monto adicional a las y los beneficiarios del 10% de mayores ingresos .

. Las y los beneficiarios comenzarán a retribuir al FES un año después del egreso o interrupción de estudios. Esta retribución dependerá del ingreso y se calculará como porcentaje del sueldo, con un máximo de 8%, estableciendo un tramo exento de 500 mil pesos mensuales.

PURANOTICIA