Comisión de Economía del Senado aprueba proyecto que levanta el secreto bancario a autoridades

La Comisión de Economía del Senado aprobó el proyecto que modifica el artículo 154 de la Ley General de Bancos, permitiendo el levantamiento del secreto bancario a altas autoridades del país.

El senador Gastón Saavedra (PS), integrante de la instancia, dio a conocer que “se ha terminado el proceso legislativo de la modificación del artículo 154 de la Ley General de Bancos, que permite la apertura de las cuentas bancarias de las altas autoridades del país, de los parlamentarios, senadores, diputados, de quienes son alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores e integrantes del Poder Judicia”.

“Es necesario que tengamos esta legislación porque nos va a permitir instalar una barrera infranqueable respecto del ingreso de recursos que provienen del narcotráfico y otro tipo de hechos y sucesos que dañan la credibilidad y la confianza en la función pública”, señaló el parlamentario.

Saavedra señaló que la iniciativa, que ahora pasará a la Comisión de Seguridad, “debe avanzar con rapidez para fortalecer la transparencia y proteger la integridad del ejercicio público”.

