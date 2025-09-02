Comisión de diputados aprobó proyecto contra cuidadores de autos no autorizados

El diputado Andrés Longton valoró la aprobación, en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, del proyecto de ley que sanciona a los denominados “cuidadores de autos” que operan sin autorización en calles y espacios privados abiertos al público.

“Aprobamos en la Comisión de Seguridad nuestro proyecto de ley, que castiga con penas de multa y de presidio a los cuidadores de vehículos que ejercen funciones en plena vía pública o en lugares privados sin ninguna autorización. Muchos de ellos haciendo cobros abusivos, amenazando o directamente realizando actos delictuales", señaló.

"Los espacios públicos son de todos, y no puede un grupo de persona apoderarse de él a costa de la tranquilidad de los conductores o propietarios de vehículos que se estacionen en la vía pública”, afirmó Longton.

El parlamentario destacó que esta iniciativa, que ahora será votada en sala, busca devolver la seguridad y la confianza a quienes estacionan sus vehículos, especialmente en zonas donde los cobros irregulares y la violencia se han transformado en un problema cotidiano.

“Este es un paso concreto en la lucha contra la delincuencia y el desorden en las ciudades, sobre todo en la región de Valparaíso donde es tierra de nadie. Vamos a seguir impulsando leyes que protejan a las personas y aseguren que el uso de los espacios comunes responda al interés general, no a la intimidación ni al abuso”, subrayó el legislador.

PURANOTICIA