Comisión de Derechos Humanos de la Cámara aprueba en general el proyecto que reforma el INDH

Por siete votos a favor y dos en contra, se aprobó en general en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el proyecto que pretende modificar la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en materias de transparencia, responsabilidad institucional, gobierno corporativo y rendición.

La iniciativa, promovida por los diputados Andrés Celis y Ximena Ossandón, busca revisar aspectos vinculados a la gestión institucional, los mecanismos de supervisión y control, así como las normas de transparencia aplicables al organismo.

El texto sostiene que la experiencia acumulada desde la creación del organismo ha evidenciado la necesidad de revisar aspectos relacionados con el funcionamiento de su consejo, el ejercicio de acciones judiciales y la publicidad de sus decisiones.

En la sesión participó el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. Previo a la votación de la propuesta, afirmó que el Ejecutivo presentará un proyecto para modificar el INDH “lo ante posible”. Al respecto, dijo que el documento que se trabaja incluye parte de los temas que se han debatido en la comisión.

En tal sentido, la comisión esperaría el ingreso del mensaje para poder refundirlo con la moción aprobada en general, para continuar con la tramitación legislativa. Paralelamente, fijaron como plazo para presentar indicaciones el próximo viernes 25 de septiembre.

Por su parte, el director del INDH, Yerko Ljubetic, también presente en la sesión, reiteró que la moción parece una buena base para comenzar el debate sobre modificaciones al organismo. Junto a esto también manifestó su disposición a participar en las sesiones donde se analicen las propuestas legislativas.

La propuesta parlamentaria modifica la integración del Consejo del INDH. En ese contexto, aumenta de uno a dos los consejeros designados por las facultades de Derecho y reduce de cuatro a tres los representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Además, establece que no podrán ser designados consejeros quienes, durante los seis meses anteriores a su nombramiento, hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos, cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República o cargos directivos en la Administración del Estado.

En materia de transparencia, el proyecto dispone la publicación íntegra de las actas del Consejo dentro de los diez días hábiles desde su aprobación. Asimismo, exige incorporar los votos de minoría y las observaciones que los consejeros formulen respecto de los informes institucionales.

La iniciativa también establece que el director y el consejo deberán comparecer al menos dos veces al año ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara, para informar sobre el cumplimiento de su mandato institucional, el ejercicio de sus atribuciones y el estado de avance del informe anual.

PURANOTICIA