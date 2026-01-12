Comisión de Cultura del Senado rechaza indicaciones de Campillai y despacha a Sala proyecto para erigir monumento de Piñera

La Comisión de Cultura del Senado aprobó la iniciativa que busca levantar un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera, rechazando las modificaciones presentadas por la senadora Fabiola Campillai.

De esta manera, se despachó el proyecto sin cambios hacia la sala de la Cámara Alta.

En la sesión participaron los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Sebastián Keitel (IND), quienes votaron de manera unánime en contra de las tres propuestas formuladas por Campillai.

El debate se abrió con la revisión de una indicación que pretendía alterar el artículo segundo del proyecto. Mientras el texto original establece que el monumento se emplazará en la Plaza de la Constitución, en Santiago, la senadora propuso trasladarlo al Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco.

La segunda propuesta buscaba condicionar la elección del monumento a la entrada en vigencia de una normativa específica, y la tercera apuntaba al financiamiento de la obra.

El proyecto original contempla colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, pero Campillai planteó que “las obras se financiarán exclusivamente mediante aportes privados provenientes de personas naturales y jurídicas, los cuales deberán ser realizados de manera voluntaria”.

Todas estas indicaciones fueron rechazadas, lo que permitió que la iniciativa avanzara sin modificaciones hacia la discusión en la Sala del Senado.

