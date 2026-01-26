Comisión de Constitución del Senado vota a favor de la propuesta para que Jorge Zepeda se integre a la Corte Suprema

La comisión de Constitución del Senado respaldó este lunes la propuesta del Presidente Gabriel Boric para que Jorge Luis Zepeda Arancibia se incorpore a la Corte Suprema en el cupo dejado por Juan Eduardo Fuentes.

La instancia, presidida por la senadora Paulina Núñez (RN), informó favorablemente el nombramiento a la Sala, que deberá votar en sesión especial este martes 27 de enero.

El Ejecutivo espera una rápida aprobación, considerando el receso legislativo de febrero.

Acompañado por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, Zepeda presentó su trayectoria y visión del Poder Judicial.

“Mi trayectoria en el Poder Judicial ha estado marcada por la responsabilidad en implementar reformas trascendentales, aplicar nuevas normativas y resolver conflictos complejos, siempre con irrestricto apego a la Constitución Política de la República, a la ley y a los principios de probidad y ética judicial…”, señaló ante los legisladores.

El magistrado inició su carrera en 1983 como juez de Letras de Andacollo, y luego ejerció en Ovalle, Punta Arenas y Santiago.

Fue ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena desde 1996, presidiéndola en 2000, y en 2001 pasó al tribunal de alzada de Santiago, que presidió en 2016. Desde 2019 ha integrado la Corte Suprema como suplente.

Perfilado como candidato de consenso, Zepeda requiere el voto de dos tercios de los senadores para llegar al máximo tribunal.

