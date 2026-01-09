Comisión de Constitución aprueba idea de legislar reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y que cambia su dependencia al Ministerio de Seguridad Pública.

La iniciativa -que propone además una transformación estructural de la institución- apunta a reforzar su función en el resguardo del orden y la seguridad al interior del sistema penitenciario. Especialmente, frente al avance del crimen organizado. Asimismo, fortalece su coordinación con el sistema de justicia penal.

Por ello, durante la votación de la propuesta ingresada por el Gobierno, se destacó que el proyecto busca actualizar el marco constitucional que rige a Gendarmería, adecuándose a las nuevas exigencias en materia de seguridad pública y a las tareas que actualmente cumple en los recintos penitenciarios del país.

PREOCUPACION DE LOS GREMIOS

La Comisión de Constitución realizó este jueves 8 de enero una sesión extraordinaria en la sede de Santiago de la Cámara, para escuchar a los representantes de los funcionarios, previo a la votación de la idea de legislar.

En representación del Frente de Trabajadores Penitenciarios de Chile (FTP), Augusto Quintana, también docente de la Universidad de Chile, manifestó inquietudes respecto de los efectos que la iniciativa podría tener en materias laborales, remuneracionales y previsionales, particularmente durante el periodo de transición contemplado en el texto.

Asimismo, advirtió que la separación de funciones propuesta podría generar incertidumbre en la situación contractual del personal, por lo que llamó a establecer mayores certezas y resguardos para los funcionarios.

En ese contexto, se recordó que actualmente existen seis asociaciones de funcionarios legalmente constituidas. Estas dejarían de existir una vez publicada la modificación constitucional. Esta situación fue planteada por los gremios como un punto crítico del proceso.

Desde la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), por su parte, Leopoldo Benavides expresó reparos sobre la futura convivencia entre personal civil y uniformado. Al respecto, sostuvo que considerando la nueva estructura, ello implicaría el uso compartido de espacios físicos dentro de la institución.

DEBATE PARLAMENTARIO

En el debate, el diputado Leonardo Soto señaló que el nuevo encuadre institucional de Gendarmería permitiría acceder a mayores recursos presupuestarios, reconociendo que algunos de estos beneficios se materializarán de manera progresiva. No obstante, subrayó la necesidad de definir con mayor claridad la situación del personal civil.

A su vez, el diputado Raúl Leiva enfatizó que, si bien, es fundamental resguardar los derechos de los trabajadores, también resulta necesario mantener coherencia con el diseño institucional de las demás fuerzas de seguridad. En ese sentido, recordó que ni Carabineros ni la Policía de Investigaciones tienen asociaciones de funcionarios regidas por la Ley 19.296.

La Comisión acordó abrir un plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 12. El objetivo es iniciar la votación en particular del proyecto, con suma urgencia, en la sesión convocada para el martes 13 del presente mes.

PURANOTICIA